Зеленський прокоментував пропований Китаєм мирний план: "Наше завдання – зібрати всіх, щоб ізолювати одних"

"Я вважаю, що те, що Китай почав говорити про Україну – це дуже непогано. Питання – що йде за словами? Питання в кроках, до чого вони приведуть, який результат для нас".

Запропонований Китаєм так званий мирний план – це демонстрація Пекіном його думок щодо цього, а не декларація чи резолюція.

Про це президент Володимир Зеленський повідомив на пресконференції у відповідь на запитання головного редактора LB.ua.

"Я вважаю, що те, що Китай почав говорити про Україну – це дуже непогано. Питання – що йде за словами? Питання в кроках, до чого вони приведуть, який результат для нас. Територіальна цілісність там співпадає, я вважаю, що там є повага до територіальної цілісності. Не вказано, якої країни, але порушена територіальна цілісність нашої держави", – зазначив він.

У пунктах КНР говориться про ядерну безпеку, що теж важливо. Це збігається з інтересами світу та України. Однак є думки, з якими президент Зеленський не погоджується.

"Правильно думати, що якщо там вже є думки, які так чи інакше співпадають із повагою до міжнародного права, безпекових речей, ми повинні це використовувати, в цьому пункті попрацювати з Китаєм. Наше завдання – зібрати всіх, щоб ізолювати одних", – сказав він.

Нагадаємо, МЗС Китаю у роковини нападу Росії на Україну опублікувало свою “позицію щодо політичного врегулювання української кризи”. Серед них є скасування "односторонніх санкцій".