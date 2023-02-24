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Зеленський прокоментував пропований Китаєм мирний план: "Наше завдання – зібрати всіх, щоб ізолювати одних"

"Я вважаю, що те, що Китай почав говорити про Україну – це дуже непогано. Питання – що йде за словами? Питання в кроках, до чого вони приведуть, який результат для нас". 

Зеленський прокоментував пропований Китаєм мирний план: "Наше завдання – зібрати всіх, щоб ізолювати одних"
Фото: EPA/UPG

Запропонований Китаєм так званий мирний план – це демонстрація Пекіном його думок щодо цього, а не декларація чи резолюція. 

Про це президент Володимир Зеленський повідомив на пресконференції у відповідь на запитання головного редактора LB.ua. 

"Я вважаю, що те, що Китай почав говорити про Україну – це дуже непогано. Питання – що йде за словами? Питання в кроках, до чого вони приведуть, який результат для нас. Територіальна цілісність там співпадає, я вважаю, що там є повага до територіальної цілісності. Не вказано, якої країни, але порушена територіальна цілісність нашої держави", – зазначив він. 

У пунктах КНР говориться про ядерну безпеку, що теж важливо. Це збігається з інтересами світу та України. Однак є думки, з якими президент Зеленський не погоджується.

"Правильно думати, що якщо там вже є думки, які так чи інакше співпадають із повагою до міжнародного права, безпекових речей, ми повинні це використовувати, в цьому пункті попрацювати з Китаєм. Наше завдання – зібрати всіх, щоб ізолювати одних", – сказав він. 

Нагадаємо, МЗС Китаю у роковини нападу Росії на Україну опублікувало свою “позицію щодо політичного врегулювання української кризи”. Серед них є скасування "односторонніх санкцій". 

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