США оголосили про нові санкції проти Росії, які застосують до 22 фізичних і 83 юридичних осіб.

Про це йдеться на сайті американського Міністерства фінансів.

Обмежувальні заходи, які Штати погодили з країнами Групи семи, спрямовані проти металургійного та гірничодобувного секторів економіки РФ, а також банків.

Санкції, як вважають у Мінфіні, "ще більше ізолюють Росію від міжнародної економіки та перешкоджають можливості Росії отримати капітал, матеріали, технології, які підтримують війну проти України".

Крім того, обмеження запровадили до понад 30 осіб і компаній з третіх країн, які допомагають РФ ухилятися від санкцій і пов'язані з незаконним обігом зброї та незаконним фінансуванням.

"У той час, як російські банки, на частку яких припадає понад 80% всіх активів російського банківського сектора, вже перебувають під санкціями США та міжнародних санкцій, сьогодні OFAC (Управління з контролю за іноземними активами) вносить до списку понад дюжину фінансових установ у Росії, зокрема, один із десяти найбільших банків", - додали в Мінфіні США.

Серед 11 банків, які потрапили у "чорний список": Московський кредитний банк, Металлінвестбанк, "Ланта-Банк", МТС Банк, Банк Санкт-Петербург, "Зеніт" та інші.

Також у переліку - фінансові організації "Зеніт Фінанс", "Зеніт Лізинг" і "Зеніт Факторінг МСП", компанії, пов'язані з управлінням активами (Confideri, "Велес Капітал" та ін.) та причетні до них особи як-от Дмитро Бугаєнко та Олексій Гніздовський.

За допомогу Росії в обході санкцій США застосовують обмеження до швейцарсько-італійського бізнесмена Вальтера Моретті та його мережі партнерів і компаній, через які таємно закуповували секретні західні технології та обладнання для російських спецслужб та російських збройних сил. Крім того, Моретті та його партнери також придбали обладнання для російських ядерних збройових лабораторій.

Під санкції потрапили російсько-туркменський торговець зброєю Нурмурад Курбанов, російський бізнесмен Олександр Удодов, компанія "Юматекс" (входить до складу Росатома), Пермський науково-дослідний технологічний інститут, "Металург-Туламаш" та ін.

Нагадаємо, Великобританія ввела новий пакет санкцій і торговельних заходів проти РФ, які включають заборону на експорт усіх товарів, які країна-агресор використовувала на полі бою в Україні. Санкції спрямовані на 92 фізичні та юридичні особи,зокрема, пов’язані з “Росатомом”.

Нова Зеландія застосувала більше санкцій проти Росії - до списку внесли 87 осіб з військової та політичної "еліти".