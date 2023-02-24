Нова Зеландія застосувала більше санкцій проти Росії

До списку внесли 87 осіб з військової та політичної "еліти".

Нова Зеландія застосувала ще більше санкцій проти Росії. У річницю повномасштабного вторгнення росіян в Україну МЗС опублікувало доповнення до обмежувальних заходів.

"До положень внесено зміни про внесення 87 осіб із російської політичної та військової еліти за матеріальну чи стратегічну підтримку незаконного вторгнення Росії в Україну", – йдеться на сайті міністерства.

Перші санкції за повномасштабне вторгнення Нова Зеландія застосувала 9 березня 2022.

Санкції передбачають заборону на подорожі, замороження активів, заборону на отримання росіянами певних послуг, експортні та імпортні обмеження.