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Нова Зеландія застосувала більше санкцій проти Росії

До списку внесли 87 осіб з військової та політичної "еліти". 

Нова Зеландія застосувала ще більше санкцій проти Росії. У річницю повномасштабного вторгнення росіян в Україну МЗС опублікувало доповнення до обмежувальних заходів. 

"До положень внесено зміни про внесення 87 осіб із російської політичної та військової еліти за матеріальну чи стратегічну підтримку незаконного вторгнення Росії в Україну", – йдеться на сайті міністерства. 

Перші санкції за повномасштабне вторгнення Нова Зеландія застосувала 9 березня 2022. 

Санкції передбачають заборону на подорожі, замороження активів, заборону на отримання росіянами певних послуг, експортні та імпортні обмеження.

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