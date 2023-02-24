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Унаслідок ворожих обстрілів Нікопольського району пошкоджені будинки, магазини і кав’ярня

Люди не постраждали.

Унаслідок ворожих обстрілів Нікопольського району пошкоджені будинки, магазини і кав’ярня
Фото: ДОР

Уночі 24 лютого російські військові обстрілювали з важкої артилерії Нікопольський район Дніпропетровської області.

Про це повідомляє у Telegram голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

“У Нікопольському районі за цю ніч – 10 обстрілів. Без перестану ворог гатив по Нікопольщині. З важкої артилерії агресор поцілив по самому Нікополю, Марганецькій, Мирівській та Червоногригорiвськiй громадах. Люди цілі, але зазнали руйнувань житлові будинки”, – йдеться у повідомленні.

Фото: ДОР

Очільник ОВА додав, що у Нікополі пошкоджені 8 приватних будинків. Один з них загорівся – рятувальники полум'я вже приборкали. Понівечені 5 господарських споруд, 2 магазини і кав’ярня.

Фото: ДОР

Деталі атак по місту ще уточнюються. Працюють рятувальники й на решті територій, куди прилетіли ворожі снаряди. З'ясовують наслідки обстрілів.

Фото: ДОР

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Нагадаємо, учора російські окупаційні війська шість разів обстрілювали Нікопольський район Дніпропетровської області.

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