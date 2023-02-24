США розсекречують дані своє розвідки про плани Росії, щоб руйнувати її наміри, – New York Times

Зібрані американською розвідкою дані раніше могли залишатися приватними, принаймні деякий час, однак протягом останнього року Вашингтон відкриває їх, якщо це стосується воєнних планів Росії. Все почалося з того, як Штати попередили про намір РФ піти у великий наступ на українців, йдеться у матеріалі New York Times.

Тепер держсекретар США Ентоні Блінкен попередив про розмірковування Китаю щодо постачань росіянам озброєння.

"Новий план розвідки, відточений безпосередньо перед і під час війни в Україні, переосмислив те, як Сполучені Штати використовують свої секретні знання, щоб підірвати Росію та її партнерів", – зазначили журналісти.

План полягає не лише в тому, щоб викривати і ганьбити Росію та її союзників. Він став потужним інструментом в арсеналі Сполучених Штатів, щоб спробувати зупинити наступ Кремля, викривши військові плани Росії та вирівнявши підтримку військових зусиль Києва в столицях союзників.

"Нова стратегія адміністрації щодо обміну розвідданими не зупинила російське вторгнення, але їй вдалося розкрити російські плани та схилити великі західні держави до заходів із економічної та дипломатичної ізоляції Росії", – додали журналісти.

Зараз, на думку деяких дипломатів, коли США і Велика Британія розсекречують і оприлюднюють розвіддані, союзники в Європі охочіше вірять у це.

"Неприродно ділитися розвідданими, окрім як з кількома нашими найбільш надійними союзниками, але ми знали, що ці зусилля повинні бути ширшими та глибшими, ніж коли-небудь раніше", – сказав заступник радника з національної безпеки Джон Файнер.

Генеральний директор Служби зовнішньої розвідки Естонії Каупо Росін підкреслив, що хоч Росію не зупинило оприлюднення інформації розвідки, було досягнуто те, що всі були "на одній ноті", коли почалася війна.

Розвідка США зосереджена на підтримці війни Росії різними країнами. Окрім попередження щодо Китаю, Білий дім оприлюднив плани розміщення іранських інструкторів, ракет і безпілотників на полі бою в Україні. І поділився інформацією про артилерійські боєприпаси Північної Кореї, які збираються поповнити Росію.

За даними держсекретаря Блінкена, уряд Китаю, можливо, схвалив продаж Росії товарів подвійного призначення. До того Штати повідомляли, що Китай думає над продажем летальної допомоги, як зброя і боєприпаси.

До повномасштабного вторгнення, 18 січня 2022, речниця Білого дому заявила, що Росія може напасти на Україну в будь-який момент. Водночас президент США ще в січні припускав, що Путін повномасштабної війни не хоче.

У червні 2022 президент США Джо Байден заявив, що Володимир Зеленський відкидав його попередження про те, що Росія вторгнеться до України.

Радник голови Офісу президента Михайло Подоляк на це відповів, що Україна розуміла, що Росія планує вторгнення і готувалася до нього – питання було в масштабах нападу.

Зеленський на слова американського колеги відповів, що було б справедливо, аби його як українського лідера слухали заздалегідь і вдалися до попереджувальних санкцій.