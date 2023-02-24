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РФ веде переговори з китайською фірмою про купівлю до квітня 100 дронів, – ЗМІ

Xian Bingo має плани допомогти створити майданчик для виробництва безпілотників у Росії.

РФ веде переговори з китайською фірмою про купівлю до квітня 100 дронів, – ЗМІ
Фото: alephnews.ro

Росія веде переговори з китайським виробником про купівлю 100 дронів з терміном постачання у квітні.

Про це пише “Голос Америки” з посиланням на німецький журнал Der Spiegel.

Видання пише, що китайський виробник безпілотників Xian Bingo Intelligent Aviation Technology заявив про готовність виготовити 100 прототипів безпілотника ZT-180, який, за даними журналу, може нести боєголовку масою 35-50 кг.

Безпілотник схожий на іранський Shaheed-136, за допомогою якого Росія здійснила незліченну кількість атак на Україну, забравши сотні життів та серйозно пошкодивши цивільну інфраструктуру.

У публікації йдеться, що Xian Bingo має плани допомогти створити майданчик для виробництва безпілотників у Росії, де можна буде виробляти до 100 апаратів на місяць.

Раніше компанія, яку контролюють китайські військові, планувала відправити до Росії запасні частини для бойового літака Су-27.

“Я сказав представникам Китаю, що ми не зможемо з цим погодитися, – заявив канцлер Німеччини Олаф Шольц у четвер в інтерв'ю телеканалу ZDF.

В останні дні США, Німеччина та інші західні країни закликали Китай не продавати зброю Росії для ведення війни проти України, заявивши, що будь-який такий крок матиме серйозні наслідки.

Західні держави звинувачують Росію, яка перебуває під жорсткими західними санкціями, запровадженими у відповідь на агресію проти України, у купівлі озброєння в Ірану та Північної Кореї, зокрема безпілотників. 

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Нагадаємо, раніше Блінкен заявив, що адміністрація президента США Джо Байдена розглядає можливість оприлюднення розвідданих, які можуть свідчити про те, що Китай зважує, чи варто постачати зброю Росії.

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