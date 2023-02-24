РФ веде переговори з китайською фірмою про купівлю до квітня 100 дронів, – ЗМІ

Xian Bingo має плани допомогти створити майданчик для виробництва безпілотників у Росії.

Росія веде переговори з китайським виробником про купівлю 100 дронів з терміном постачання у квітні.

Про це пише “Голос Америки” з посиланням на німецький журнал Der Spiegel.

Видання пише, що китайський виробник безпілотників Xian Bingo Intelligent Aviation Technology заявив про готовність виготовити 100 прототипів безпілотника ZT-180, який, за даними журналу, може нести боєголовку масою 35-50 кг.

Безпілотник схожий на іранський Shaheed-136, за допомогою якого Росія здійснила незліченну кількість атак на Україну, забравши сотні життів та серйозно пошкодивши цивільну інфраструктуру.

У публікації йдеться, що Xian Bingo має плани допомогти створити майданчик для виробництва безпілотників у Росії, де можна буде виробляти до 100 апаратів на місяць.

Раніше компанія, яку контролюють китайські військові, планувала відправити до Росії запасні частини для бойового літака Су-27.

“Я сказав представникам Китаю, що ми не зможемо з цим погодитися, – заявив канцлер Німеччини Олаф Шольц у четвер в інтерв'ю телеканалу ZDF.

В останні дні США, Німеччина та інші західні країни закликали Китай не продавати зброю Росії для ведення війни проти України, заявивши, що будь-який такий крок матиме серйозні наслідки.

Західні держави звинувачують Росію, яка перебуває під жорсткими західними санкціями, запровадженими у відповідь на агресію проти України, у купівлі озброєння в Ірану та Північної Кореї, зокрема безпілотників.

Нагадаємо, раніше Блінкен заявив, що адміністрація президента США Джо Байдена розглядає можливість оприлюднення розвідданих, які можуть свідчити про те, що Китай зважує, чи варто постачати зброю Росії.