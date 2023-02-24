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Уряд КНР, можливо, підтримав надання китайськими фірмами Росії товарів “подвійного призначення”, – Блінкен

Йдеться про нелетальну допомогу.

Уряд КНР, можливо, підтримав надання китайськими фірмами Росії товарів “подвійного призначення”, – Блінкен
ЕРА/UPG
Фото: Ентоні Блінкен

Уряд КНР, можливо, підтримав надання китайськими фірмами Росії нелетальної підтримки товарами “подвійного призначення” для її війни в Україні. Йдеться про засоби, які можуть мати як військове, так і цивільне призначення.

Про це заявив держсекретар США Ентоні Блінкен, пише Bloomberg.

Минулими вихідніми Блінкен застеріг свого китайського колегу Ван І від надання летальної допомоги Москві. Раніше США наклали санкції на китайські фірми за допомогу у військових діях, зокрема оштрафували китайську супутникову фірму, яка надала зображення українських локацій російським найманцям.

“Була деяка нелетальна підтримка подвійного призначення від китайських компаній, яка майже напевно була схвалена державою, тому що насправді немає ніякої різниці, але не летальна військова допомога”, – сказав Блінкен.

“Однак за останні кілька місяців ми також зібрали інформацію про те, що Китай серйозно розглядає можливість це зробити”, – додав він. 

Водночас конктретних прикладів чи доказів Блінкен не дав. Представник Держдепартаменту Нед Прайс у четвер на брифінгу сказав, що наразі неможливо розкрити інформацію.

“Наше занепокоєння ґрунтується на тому факті, що в державній економіці, як у КНР, немає чіткого розмежування між державним сектором і приватним сектором, яке є в такій країні, як Сполучені Штати”, – сказав Прайс.

Американські посадовці раніше критикували Китай за спроби представити себе як нейтральну сторону конфлікту, водночас надаючи Москві дипломатичну, економічну та пропагандистську підтримку.

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Останні заявив Блінкена про те, що уряд Китаю посилюють напруженість між США та Китаєм після того, як американці виявили і збили ймовірну китайську шпигунську кулю над територією країни.

Блінкен сподівається, що Китай зрозуміє – надання Росії військової підтримки для її вторгнення зіпсує міжнародну репутацію Пекіна, оскільки країна прагне вийти з років жорстких коронавірусних обмежень і стати активнішою у глобальній дипломатії.

Нагадаємо, раніше Блінкен заявив, що адміністрація президента США Джо Байдена розглядає можливість оприлюднення розвідданих, які можуть свідчити про те, що Китай зважує, чи варто постачати зброю Росії.

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