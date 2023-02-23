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У Львові засвітили символічні промені пам’яті над полем військових поховань

Світлова інсталяція символізує незгасаюче світло пам’яті.

У Львові засвітили символічні промені пам’яті над полем військових поховань
Фото: Іван Станіславський

Сьогодні, 23 лютого, напередодні річниці початку повномасштабного російського вторгнення, над полем поховань новітніх Героїв України у Львові засвітили “промені пам’яті”.

Про це з місця події повідомив кореспондент LB.ua.

Світлова інсталяція символізує незгасаюче світло пам’яті. На площі перед полем почесних поховань зібралися представники міської та обласної адміністрацій, духовенство та родини загиблих Героїв. Церемонія вшанування пам’яті почалася спільною молитвою та виконанням державного Гімну України. 

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З промовами до присутніх звернулися рідні Героїв, мер Львова Андрій Садовий, керівник ЛОВА Максим Козицький та Крістіан Шухардт, мер німецького міста Вюрцбург, який зараз перебуває у Львові з офіційним візитом. 

Пам’ятна церемонія завершилася покладанням лампадок на могили загиблих військовослужбовців. 

Фото: Іван Станіславський

Фото: Іван Станіславський

Фото: Іван Станіславський

Фото: Іван Станіславський

Фото: Іван Станіславський

Фото: Іван Станіславський

Фото: Іван Станіславський

Фото: Іван Станіславський

Фото: Іван Станіславський

Фото: Іван Станіславський

Фото: Іван Станіславський

Фото: Іван Станіславський

Фото: Іван Станіславський

Нагадаємо, 24 лютого у львівському Музеї народної архітектури та побуту ім. Шептицького пройде гепенінг “НАБАТ:роковини” на вшанування пам’яті загиблих у російсько-українській війні. 

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