Є влучання у багатоповерхівку, з якої встигли евакуюватися люди.

Зараз під артилерійським вогнем росіян перебувають Часів Яр і Красногорівка Донецької області. Наразі відомо про влучання у будинки, постраждалих немає.

Про це повідомив у Telegram голова Донецької ОВА Павло Кириленко.

“У Часовому Яру пошкоджено два будинки, решта снарядів прилетіли у промислову зону”, – йдеться у повідомленні.

Кириленко додав, що у Красногорівці є пряме влучання у п’ятиповерхівку, але останній мешканець цього будинку евакуювався два дні тому. Тому ніхто не постраждав.

Фото: Павло Кириленко у Telegram

Фото: Павло Кириленко у Telegram

“Ми вже маємо десятки і сотні прикладів, коли росіяни влучають у будинок, мешканці якого ухвалили правильне рішення і виїхали до більш безпечних регіонів України. Інакше цивільних жертв на Донеччині було б в рази більше”, – зазначив він.

Нагадаємо, Росія зосереджує основні зусилля на веденні наступальних дій на Куп’янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Шахтарському напрямках. Минулої доби наші захисники відбили близько 90 атак противника на зазначених напрямках.