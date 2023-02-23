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Окупанти обстрілюють Часів Яр і Красногорівку на Донеччині

Є влучання у багатоповерхівку, з якої встигли евакуюватися люди.

Окупанти обстрілюють Часів Яр і Красногорівку на Донеччині
Фото: Павло Кириленко у Telegram

Зараз під артилерійським вогнем росіян перебувають Часів Яр і Красногорівка Донецької області. Наразі відомо про влучання у будинки, постраждалих немає.

Про це повідомив у Telegram голова Донецької ОВА Павло Кириленко.

“У Часовому Яру пошкоджено два будинки, решта снарядів прилетіли у промислову зону”, – йдеться у повідомленні.

Кириленко додав, що у Красногорівці є пряме влучання у п’ятиповерхівку, але останній мешканець цього будинку евакуювався два дні тому. Тому ніхто не постраждав.

Фото: Павло Кириленко у Telegram

Фото: Павло Кириленко у Telegram

“Ми вже маємо десятки і сотні прикладів, коли росіяни влучають у будинок, мешканці якого ухвалили правильне рішення і виїхали до більш безпечних регіонів України. Інакше цивільних жертв на Донеччині було б в рази більше”, – зазначив він.

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Нагадаємо, Росія зосереджує основні зусилля на веденні наступальних дій на Куп’янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Шахтарському напрямках. Минулої доби наші захисники відбили близько 90 атак противника на зазначених напрямках.

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