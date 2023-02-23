Нідерланди цьогоріч відправлять в Україну дві команди судмедекспертів

Нідерланди у 2023 році відправлять в Україну дві команди судмедекспертів.
Про це повідомив міністр закордонних справ країни Вопке Гукстра на засіданні Генеральної асамблеї ООН 23 лютого.
"Ми будемо у 2023 році направляти дві команди із судово-медичних розслідувань. Це все робиться для того, щоб зібрати докази злочину агресії", - сказав Гукстра.
Він наголосив, що "поки війна триває, Нідерланди будуть робити все, щоби підтримати Україну".
"І ми закликаємо усіх вас приєднуватися до нас", - додав міністр.
На думку глави нідерландського МЗС, шлях до миру "дуже простий - ця війна може бути припинена сьогодні, якщо Росія виведе своїх солдатів і відправить їх додому".
Нагадаємо, торік влітку судово-медичні експерти з Франції, які допомагали з розслідуванням воєнних злочинів російської армії, завершили свою місію в Україні.