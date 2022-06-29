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Французькі судмедексперти, які допомагали Україні розслідувати воєнні злочини росармії, повертаються додому

Команда працювала на Чернігівщині.

Французькі судмедексперти, які допомагали Україні розслідувати воєнні злочини росармії, повертаються додому
Наслідки обстрілів Чернігівщини 10 червня
Фото: Оперативне командування “Північ” у Facebook

Судово-медичні експерти з Франції, які допомагали з розслідуванням воєнних злочинів російської армії, завершили свою місію в Україні.

Про це у Twitter повідомив посол Франції в Україні Етьєн де Понсен.

"Перед поверненням до Франції раді привітати та щиро подякувати усій команді судово-медичної поліції IRCGN. Вони працювали разом зі своїми колегами над документуванням воєнних злочинів росії в Україні. Спасибі", - написав Понсен.

Нагадаємо, французькі експерти працювали в Чернігівській області, проводили дослідження в місцях руйнувань у результаті обстрілів.

У квітні Антитерористична прокуратура Франції розпочала чотири розслідування за фактами воєнних злочинів щодо французьких громадян в Україні.

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