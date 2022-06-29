Французькі судмедексперти, які допомагали Україні розслідувати воєнні злочини росармії, повертаються додому

Судово-медичні експерти з Франції, які допомагали з розслідуванням воєнних злочинів російської армії, завершили свою місію в Україні.

Про це у Twitter повідомив посол Франції в Україні Етьєн де Понсен.

"Перед поверненням до Франції раді привітати та щиро подякувати усій команді судово-медичної поліції IRCGN. Вони працювали разом зі своїми колегами над документуванням воєнних злочинів росії в Україні. Спасибі", - написав Понсен.

Avant leur retour en France, heureux de saluer et de remercier chaleureusement toute l'équipe de gendarmes légistes de l'IRCGN. Ils ont travaillé aux côtés de leurs collègues 🇺🇦 à documenter les crimes de guerre 🇷🇺 en 🇺🇦. Merci. Vous avez fait honneur à votre uniforme et à la 🇫🇷. pic.twitter.com/cQUBH8AxIN — Etienne de Poncins (@EdePoncins) June 28, 2022

Нагадаємо, французькі експерти працювали в Чернігівській області, проводили дослідження в місцях руйнувань у результаті обстрілів.

У квітні Антитерористична прокуратура Франції розпочала чотири розслідування за фактами воєнних злочинів щодо французьких громадян в Україні.