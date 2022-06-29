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НАТО запросило Швецію і Фінляндію до Альянсу

"Ми підтверджуємо нашу прихильність політиці відкритих дверей".

НАТО запросило Швецію і Фінляндію до Альянсу
Фото: EPA/UPG

Північноатлантичний Альянс запросив Фінляндію і Швецію стати членами НАТО.

Про це повідомила пресслужба НАТО.

"Ми підтверджуємо нашу прихильність політиці відкритих дверей НАТО. Сьогодні ми ухвалили рішення запросити Фінляндію і Швецію стати членами НАТО і погодилися підписати протоколи про вступ", –йдеться в повідомленні.

В Альянсі також наголосили на важливості того, щоб законні інтереси безпеки всіх союзників були належним чином враховані.

"Ми вітаємо укладення тристороннього меморандуму між Туреччиною, Фінляндією і Швецією з цього питання. Приєднання Фінляндії та Швеції зробить їх безпечнішими, НАТО – сильнішими, а євроатлантичну зону -–безпечнішою", – йдеться у повідомленні.

Фінляндія і Швеція стануть повноцінними членами НАТО після того, як 30 країн-учасників ратифікують угоду.

Нагадаємо, 18 травня Фінляндія і Швеція офіційно подали заявки на вступ до НАТО. Це рішення вони ухвалили після того, як напад Росії на Україну спричинив нові побоювання щодо безпеки в регіоні. Однак процес розгляду заявки Швеції та Фінляндії на вступ до Північно-атлантичного альянсу заблокувала Туреччина. Однак, потім сторони дійшли згоди.

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