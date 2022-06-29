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Зеленський на саміті НАТО: "Або – невідкладна, достатня для перемоги, допомога Україні, або – відкладена війна Росії з вами"

Президент наголосив, що українцям потрібна протиракетна і протиповітряна оборона та артилерія. 

Зеленський на саміті НАТО: "Або – невідкладна, достатня для перемоги, допомога Україні, або – відкладена війна Росії з вами"
Фото: ОПУ

Ознакою спільної перемоги України і держав євроатлантичної спільноти стане виступ на наступному саміті НАТО президента Володимира Зеленського. Виступ особистий, з безпосередньою участю.

Але наступного року може бути й гірша ситуація, якщо під обстрілами Росії буде не тільки Україна, а й інші держави. Тоді це буде спільний провал України і НАТО. Про це у онлайн-виступі перед очільниками держав НАТО, що проходить у Мадриді, повідомив Зеленський.

Він наголосив, що Росія не один рік погрожувала розпочати війну, якщо Україна вступить до НАТО. Але Україна не в НАТО, а повномасштабна війна почалася.

"Тож чому десятиліття ми всі вірили, що саме НАТО своїми діями може спровокувати Росію на щось. Цілі Росії відомі. Вони очевидні. Російське керівництво бачить світ по-іншому, не так, як ви. Вони дивляться, наприклад, на Литву не як на члена Альянсу, а на республіку Радянського Союзу", – зазначив він.

Зеленський додав, що країни НАТО тільки на цьому саміті оголосять РФ як головну загрозу, а для Росії Альянс – ворог уже давно. 

Справжня ціль Росії, за словами президента України, – поглинути усіх у Європі, кого вона вважає своєю власністю.

"Питання – хто наступний для неї? Молдова? Або країни Балтії? Польща? Відповідь – усі вони. Так само, до речі, з продовольчою кризою – з блокуванням українських портів, з голодом, який Росія провокує. Що є справжнюю мішенню? Ви! Так само. Голод – це інструмент, засіб. А справжня мета – це тиск на вас, це хаос, це нові хвилі міграції в Європу", – наголосив він.

Так само з енергетикою – Росія тисне на Європу, щоб вона принижувалась, просила, була повністю залежною. 

Зеленський закликав лідерів НАТО не ігнорувати справжні цілі Росії. 

"Потрібно на них відповідати. І я впевнений, всі ви знаєте, як відповідати. Насправді, наші цілі – цілі України – абсолютно співпадають з вашими", – заявив він. 

Президент підкреслив, що допомогти Україні зараз закінчити цю війну перемогою на полі бою – тобто дати реально сильну відповідь на те, що робить Росія – це те, що потрібно і нам, і кожній з держав НАТО.

"Якщо ви дійсно визначаєте Росію своєю головною загрозою, ви маєте повністю підтримати її головну – першу – мішень. Це ж не війна Росії лише проти України, це війна за право диктувати умови в Європі. За те, яким буде майбутній світовий порядок. Тому підтримати саме Україну і саме зараз зброєю, фінансами і політично – такими санкціями проти Росії, які зупинять її здатність оплачувати війну, – це абсолютна необхідність", – підкреслив він.

Зеленський наголосив, що Україні потрібна сучасна протиракетна і протиповітряна оборони, яка є в країнах НАТО. 

"Надавши їх нам, ви можете повністю зламати тактику Росії по знищенню міст і терору проти цивільного населення. Це фундаментальна річ. Відстань від Києва до Мадрида – менша, ніж дальність тих ракет, які застосовуються проти нас. Хіба може одна держава відповісти на таку загрозу без допомоги партнерів? Ви можете надати цю допомогу", – заявив він.

Українцям потрібна і артилерія. Щоб зламати російську артилеристську перевагу, захисникам України потрібно значно більше сучасного озброєння.

Необхідна українцям і фінансова підтримка, щоб перекрити багатомільярдний дефіцит. Щомісяця треба по $5 млрд. Потрібне також і нове розуміння східного флангу НАТО. Україна, хоч і не в Альянсі, більше чотирьох місяців стримує державу, яку Альянс офіційно вважає загрозою. 

Росію треба прибрати з міжнародних структур. 

Фото: Andriy Sybiha

"Я можу сказати, що нам потрібно: нам потрібні гарантії безпеки і ви маєте знайти Україні місце у спільному безпековому просторі. Або – невідкладна достатня для перемоги допомога Україні, або – відкладена війна Росії з вами. Зараз ви ухвалюєте стратегію Альянсу – це передусім стратегія безпеки ваших суспільств, ваших держав. Стратегія на десять років. Вже 126 днів повномасштабного вторгнення в Україну. Крилаті ракети, катування, вбивства дітей, гвалтування жінок... У нас немає 10 років. А чи є вони у вас? Чи дійсно ви в цьому впевнені?" – звернувся президент України Володимир Зеленський.

Нагадаємо, генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг підтвердив, що на нинішньому саміті статус Росії змінять зі "стратегічного партнера" на "основну загрозу". 

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