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Росіяни мають незначний прогрес в оточенні на Донбасі за рахунок наступу на Ізюм, – британське Міноборони

Бої в Лисичанську тривають у 10 км від центру.

Росіяни мають незначний прогрес в оточенні на Донбасі за рахунок наступу на Ізюм, – британське Міноборони
Фото: Сергій Гайдай у Telegram

Українські захисники продовжують утримувати позиції в Лисичанську після відходу з Сєвєродонецька.

Росіяни продовжують повзти з боку Попасної, тим самим обходячись без форсування річки Сіверський Донець. Про це йдеться у звіті розвідки Міноборони Великобританії у твіттері. 

"Поточні наземні бої, вірогідно, зосереджені довкола Лисичанського нафтопереробного заводу, в 10 км від центру міста", – зазначили в Міноборони. 

На операційному рівні окупанти продовжують досягати незначного прогресу в оточенні українських захисників на півночі Донецької області за рахунок наступу на Ізюм. 

Розвідка Великої Британії вважає, що здатність українських сил продовжувати бойові дії, а потім у належному порядку виводити війська до того, як вони потраплять у оточення, і надалі буде ключовим фактором.

Нагадаємо, що українські захисники відійшли від Сєвєродонецька на укріплені і підготовлені позиції. Окупанти наступають на Лисичанськ, щоб захопити всю Луганську область. Захисники чинять спротив. 

Місто постійно обстрілюється. Росіяни вдарили по лисичанцях, які стояли в черзі за водою. 

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