Росіяни мають незначний прогрес в оточенні на Донбасі за рахунок наступу на Ізюм, – британське Міноборони

Бої в Лисичанську тривають у 10 км від центру.

Українські захисники продовжують утримувати позиції в Лисичанську після відходу з Сєвєродонецька.

Росіяни продовжують повзти з боку Попасної, тим самим обходячись без форсування річки Сіверський Донець. Про це йдеться у звіті розвідки Міноборони Великобританії у твіттері.

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine - 30 June 2022



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🇺🇦 #StandWithUkraine 🇺🇦 pic.twitter.com/RkEw9ka5F9 — Ministry of Defence 🇬🇧 (@DefenceHQ) June 30, 2022

"Поточні наземні бої, вірогідно, зосереджені довкола Лисичанського нафтопереробного заводу, в 10 км від центру міста", – зазначили в Міноборони.

На операційному рівні окупанти продовжують досягати незначного прогресу в оточенні українських захисників на півночі Донецької області за рахунок наступу на Ізюм.

Розвідка Великої Британії вважає, що здатність українських сил продовжувати бойові дії, а потім у належному порядку виводити війська до того, як вони потраплять у оточення, і надалі буде ключовим фактором.

Нагадаємо, що українські захисники відійшли від Сєвєродонецька на укріплені і підготовлені позиції. Окупанти наступають на Лисичанськ, щоб захопити всю Луганську область. Захисники чинять спротив.

Місто постійно обстрілюється. Росіяни вдарили по лисичанцях, які стояли в черзі за водою.