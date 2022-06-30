Кім попередив, що від його імені телефонують шахраї і просять "допомогу"

Номер, з якого дзвонили, вже вирахували – офіс зловмисників розташовано у Дніпрі.

Голова Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім попередив, що шахраї здійснюють дзвінки нібито від його імені і просять про "допомогу".

Про це він заявив у відеозверненні.

"Є інформація, що від мого імені йдуть дзвінки та просять допомогу. Офіційно говорю – у нас все є. Ми впораємося, є підприємства, які допомагають добровільно. Я нікому не дзвоню і від мене ніхто не може дзвонити. Крапка", – наголосив Кім.

За його словами, номер, з якого дзвонили, вже вирахували – офіс шахраїв знаходиться у Дніпрі.

Кім також нагадав, що на Миколаївщині розпочалася посівна, а разом з нею утворилися конфлікти на території регіону.

"Не треба сваритися. Сідайте за стіл переговорів", – закликав голова ОВА.

Нагадаємо, раніше Віталій Кім розповів, чому він перестав записувати відео, і чому Миколаїв не став Херсоном.