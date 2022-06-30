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Російська армія втратила в Україні вже 35 600 окупантів

Найбільших втрат за минулу добу противник зазнав на Бахмутському напрямку.

Російська армія втратила в Україні вже 35 600 окупантів
Фото: Макс Требухов

Російські окупанти вже втратили в Україні 35 600 особового складу. Також ворог зазнає втрат у техніці.

Про це повідомляє Генеральних штаб України.

Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 30.06 орієнтовно склали:

  • особового складу - близько 35600 (+150);
  • танків -1573 (+1);
  • бойових броньованих машин - 3726 (+6);
  • артилерійських систем - 790 (+9);
  • РСЗВ - 246 (+0);
  • засобів ППО - 104 (+1);
  • літаків - 217 (+0);
  • гелікоптерів - 185 (+0);
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня - 641 (+1);
  • крилатих ракет - 143 (+1);
  • кораблів/катерів - 14 (+0);
  • автомобільної техніки та автоцистерн - 2602 (+4);
  • спеціальної техніки - 61 (+0).

Найбільших втрат противник зазнав на Бахмутському напрямку. Дані уточнюються.

Фото: Генштаб

Нагадаємо, на південному напрямку Збройні Сили України ліквідували понад 40 військових армії РФ.

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