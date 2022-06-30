Найбільших втрат за минулу добу противник зазнав на Бахмутському напрямку.

Російські окупанти вже втратили в Україні 35 600 особового складу. Також ворог зазнає втрат у техніці.

Про це повідомляє Генеральних штаб України.

Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 30.06 орієнтовно склали:

особового складу - близько 35600 (+150);

танків -1573 (+1);

бойових броньованих машин - 3726 (+6);

артилерійських систем - 790 (+9);

РСЗВ - 246 (+0);

засобів ППО - 104 (+1);

літаків - 217 (+0);

гелікоптерів - 185 (+0);

БПЛА оперативно-тактичного рівня - 641 (+1);

крилатих ракет - 143 (+1);

кораблів/катерів - 14 (+0);

автомобільної техніки та автоцистерн - 2602 (+4);

спеціальної техніки - 61 (+0).

Найбільших втрат противник зазнав на Бахмутському напрямку. Дані уточнюються.

Фото: Генштаб

Нагадаємо, на південному напрямку Збройні Сили України ліквідували понад 40 військових армії РФ.