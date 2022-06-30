Російські окупанти вже втратили в Україні 35 600 особового складу. Також ворог зазнає втрат у техніці.
Про це повідомляє Генеральних штаб України.
Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 30.06 орієнтовно склали:
- особового складу - близько 35600 (+150);
- танків -1573 (+1);
- бойових броньованих машин - 3726 (+6);
- артилерійських систем - 790 (+9);
- РСЗВ - 246 (+0);
- засобів ППО - 104 (+1);
- літаків - 217 (+0);
- гелікоптерів - 185 (+0);
- БПЛА оперативно-тактичного рівня - 641 (+1);
- крилатих ракет - 143 (+1);
- кораблів/катерів - 14 (+0);
- автомобільної техніки та автоцистерн - 2602 (+4);
- спеціальної техніки - 61 (+0).
Найбільших втрат противник зазнав на Бахмутському напрямку. Дані уточнюються.
Нагадаємо, на південному напрямку Збройні Сили України ліквідували понад 40 військових армії РФ.