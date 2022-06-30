Збройні сили України продемонстрували роботу польських САУ AHS Krab проти окупантів на передовій. Самохідні артсистеми були передані Україні Польщею в рамках пакетів військової допомоги.

Про це повідомляє Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний.

"Польські “Краби” успішно працюють на передовій. Збройні Сили України щиро вдячні польському народу за дієву підтримку і допомогу. Ми відчуваємо ваше надійне плече!" – написав він у фейсбуці.

САУ AHS Krab (САУ "Краб") – це сучасна самохідна гаубиця, що розміщується на гусеничному шасі та має баштове компонування. Максимальна скорострільність гармати становить 6 пострілів за хвилину. Доступна стрільба серіями снарядів. Практична скорострільність у бойових умовах, за яких екіпаж може ефективно працювати протягом тривалого часу, становить 2 постріли за хвилину. Ці гаубиці здатні вражати цілі на відстані до 40 км.

Фото: facebook.com/CinCAFU

Фото: facebook.com/CinCAFU

Нагадаємо, польські САУ "Краб" – це пʼятий вид артилерії 155 мм калібру, який вдалося залучити до захисту України. Інші чотири – гармати М777 і FH70, САУ "Caesar" та M109A3.