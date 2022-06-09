До виконання бойових завдань на фронті готові польські САУ "Краб", – Резніков

Польські САУ "Краб" уже готові до виконання бойових завдань на фронті. Це пʼятий вид артилерії 155-мм калібру, який вдалося залучити до захисту України, повідомив міністр оборони Олексій Резніков у facebook.

Інші чотири – гармати М777 і FH70, САУ Caesar та M109A3.

Резніков зазначив, що станом на зараз Міністерством оборони забезпечено постачання до ЗСУ понад 150 артилерійських платформ 155-мм калібру.

"Запаси снарядів цього калібру вже на 10% переважають запаси снарядів великих калібрів радянського типу, які були станом на 24 лютого 2022 року. При цьому ефективність цих снарядів вища, ніж радянських зразків, тому менший розхід", – повідомив Резніков.

ЗСУ також поставили понад 50 гармат інших значних калібрів разом зі снарядами. Вони складають понад 75% обсягу, який був на початку повномасштабного вторгнення РФ до України.

Від партнерів Україна отримала близько 250 бронемашин західних зразків (М113 ТМ, М113 YPR-765, Bushmaster, Mastiff, Husky, Wolfhound тощо).

Міністр додав, що зараз підготовку для роботи з новим озброєнням проходять або ж почнуть її незабаром понад 1500 українських військових.

"Важлива суть: ми вже отримали від партнерів, придбали на ринку, виготовили та передали Збройним Силам значну кількість зброї. Її вистачило б для переможної оборони від будь-якої армії у Європі. Але не від росії. російський Молох має в запасі ще багато засобів для пожирання людських життів задля задоволення свого імперського его. Тому ми наголошуємо – Україні конче потрібне важке озброєння, і дуже швидко. Ми довели, що в нас немає страху перед кремлем, на відміну від багатьох інших. Але ми, як країна, не можемо собі дозволити стікати кров'ю, втрачаючи наших кращих синів і доньок", – наголосив він.

Тому наступні цілі:

отримати значну кількість РСЗВ зразка НАТО та боєприпасів до них

забезпечити повне заміщення деяких існуючих калібрів радянського зразка (гармати зношені, снаряди не виробляються або їх дуже мало) на платформи, які поширені в країнах НАТО і забезпечені боєприпасами

домовитись з партнерами про перехід до постачання не у вигляді окремих платформ, а у вигляді цілісних підрозділів, що відразу готові до виконання бойових завдань (organic unit). Це значно підвищить ефективність на полі бою

залучити сотні одиниць важкої бронетехніки, без якої неможливий ефективний контрнаступ

отримати бойові літаки та засоби ППО/ПРО для захисту нашого неба.

"Я не можу сказати, що задоволений темпами та кількістю постачання зброї. Категорично ні. Але водночас я безмежно вдячний країнам, які нас підтримують. Зокрема, США, Великій Британії, Польщі, нашим Балтійським друзям. Усім іншим державам, які допомагають стримувати російське зло. Слід відзначити роль українського суспільства, волонтерів, які за рахунок швидкості та гнучкості успішно закривали і закривають цілу низку важливих потреб. Це стосується і БПЛА, і засобів зв’язку, і деяких інших компонентів, за якими держава працює ще не повною мірою", – заявив міністр.

Резніков додав, що ситуація на фронті важка. Ми втрачаємо щодня до сотні наших бійців вбитими і до 500 пораненими. Кремль продовжує тиснути масою, буксує, наражаться на потужний опір, несе величезні втрати.

Нагадаємо, за словами речника міністерства оборони Олександра Мотузяника, Україні зараз потрібно постачати артилерійські системи, бойові машини, літаки, засоби контрбатарейної боротьби.