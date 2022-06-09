Головне за ніч. Четвер, 9 червня

Авіаудар по Житомирщині, обстріл "Азоту", перші вироки колаборантам та перемога збірної України.

За минулу добу захисники України знищили 200 окупантів, загалом Росія вже втратила в Україні 31 700 військових, повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

Про інші загальні бойові втрати противника з 24 лютого по 9 червня – в нашій новині.

За даними оперативного командування "Південь", на південному напрямку українські ракетно-артилерійські підрозділи під час виконання вогневих завдань ліквідували 30 солдатів російської армії. Також знищено дві одиниці броньованої та чотири – автомобільної техніки.

Окрім того, у трьох різних населених пунктах Херсонської області знищено три польові склади боєприпасів.

За повідомленням Генштабу, на Донбасі тривають бої, Харківщину обстріляли з артилерії. Ворог готується до форсування водних перешкод на Південнобузькому напрямку.

Про оперативну обстановку на інших напрямах – в новині.

Голова Луганської ОВА Сергій Гайдай інформує, що росіяни продовжують шукати слабкі місця в обороні Сєвєродонецька, розстрілюючи мирні квартали і об’єкти промисловості Луганщини. В результаті обстрілів в області загинуло четверо людей.

Зокрема ворог знову обстріляв територію цеху виробництва аміаку на заводі "Азот". Пошкоджено щонайменше два цехи, один із них – цех виробництва аміаку.

Увечері 8 червня російські війська знову відкрили вогонь по Харкову. Унаслідок обстрілу пожежі сталися в будівлях кафе, продовольчого магазину та шкільної бібліотеки в Новобаварському районі.

За попередніми даними, загинули двоє людей, ще четверо зазнали травм.

Уночі 9 червня російські війська учергове обстріляли Дніпропетровську область – пʼять разів вдарили по Зеленодольській громаді.

Згідно зі зведеннями обласних військових адміністрацій, Росія завдала авіаудару по Житомирщині, а в Херсоні поширюються чутки, що окупанти почали звозити в регіон свої родини.

Відносно спокійно ніч минула на Волині, Закарпатті, Рівненщині, в Івано-Франківській, Чернівецькій, Львівській, Вінницькій, Одеській, Запорізькій, Тернопільській, Хмельницькій областях, на Кіровоградщині, Черкащині, Чернігівщині, Полтавщині та Київщині.

Державне бюро розслідувань з початку вторгнення Росії в Україну відкрило майже 480 кримінальних проваджень щодо державної зради та колабораційної діяльності.

Вручено понад 100 підозр, чотири обвинувальні акти наразі направлено до суду.

За словами радниці з комунікацій ДБР Тетяни Сап’ян, є вже вироки щодо трьох ексвійськових ЗСУ, які у 2014 році не з'явилися на службу під час захоплення Криму, потім підписали контракт з армією РФ, а в лютому цього року повернулися воювати проти українців. Зокрема капітан радіоцентру польового вузла зв'язку за держзраду отримав 15 років утримання під вартою. Хто ще і скільки – в нашій новині.

До перших класів у Києві на сьогодні зараховано 25 тисяч дітей, розповів заступник голови КМДА Валентин Мондриївський.

Понад 80% місць у перших класах уже зайнято. А отже, як би банально це не звучало, життя продовжується.

У своєму дебютному матчі в третьому розіграші Ліги націй збірна України в Дубліні з мінімальним рахунком 1:0 обіграла команду Ірландії. Автором єдиного в матчі голу став Віктор Циганков.

11 червня збірна України зустрінеться з командою Вірменії.

Сподіваємося, хороших новини ставатиме все більше.

Найповніша картина сьогоднішнього дня обов’язково буде на нашому сайті.

Тримаймося і наближаємо Перемогу!