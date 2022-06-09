​Росія знову обстріляла Сумщину з мінометів, 14 вибухів

Постраждалих і руйнувань цивільної інфраструктури немає.

Учора ввечері, 8 червня, після 21:00 з території Росії був мінометний обстріл Шалигінської громади на Сумщині.

Про це повідомив голова Сумської ОВА Дмитро Живицький.

"14 вибухів. Ближче до 22 години ворог відкрив артилерійський вогонь по цих же територіях", - йдеться в повідомленні.

Постраждалих і руйнувань цивільної інфраструктури немає.

Решта ночі пройшла спокійно.

Нагадаємо, уранці 8 червня російські військові обстріляли з артилерії прикордоння Сумської області з території РФ. Було пошкоджено шість приватних будинків, господарча споруда, автомобіль та лінія електромережі. Близько 12-ої години загарбники обстріляли прикордонне село Шосткинського району на Сумщині. Було зруйновано будівлю прикордонного пункту.