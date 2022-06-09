Цвіт Чернігівщини. Частина третя. 30 кілометрів до кордону з окупантами
Цвіт Чернігівщини. Частина третя. 30 кілометрів до кордону з окупантами
В ОК “Південь” повідомили про важку ситуацію в Бериславському районі Херсонщини
В ОК “Південь” повідомили про важку ситуацію в Бериславському районі Херсонщини
Ворог розмістив дивізіон "Іскандер-М" біля адмінмежі з Херсонщиною і десятки танків у 35 км від Запоріжжя
Ворог розмістив дивізіон "Іскандер-М" біля адмінмежі з Херсонщиною і десятки танків у 35 км від Запоріжжя
Як Україна врятувала Землю від чергової світової війни
Як Україна врятувала Землю від чергової світової війни
Людмила Денисова: «Азовці» з Оленівки написали, що «у них там Бухенвальд» - дуже погано з їжею, пораненим не надають лікування»
Людмила Денисова: «Азовці» з Оленівки написали, що «у них там Бухенвальд» - дуже погано з їжею, пораненим не надають лікування»
Сергій Жадан: «Цей дощ надовго. Говорю не про термін війни, а про термін потрясіння, його масштаб»
Сергій Жадан: «Цей дощ надовго. Говорю не про термін війни, а про термін потрясіння, його масштаб»
ЗСУ подякували Франції за артилерійські установки Caesar
ЗСУ подякували Франції за артилерійські установки Caesar
Паспорт із тризубом. Кому і за що Порошенко та Зеленський давали українське громадянство
Паспорт із тризубом. Кому і за що Порошенко та Зеленський давали українське громадянство
ГоловнаСуспільствоВійна

​Росія знову обстріляла Сумщину з мінометів, 14 вибухів

Постраждалих і руйнувань цивільної інфраструктури немає.

​Росія знову обстріляла Сумщину з мінометів, 14 вибухів
Ілюстративне фото

Учора ввечері, 8 червня, після 21:00 з території Росії був мінометний обстріл Шалигінської громади на Сумщині.

Про це повідомив голова Сумської ОВА Дмитро Живицький.

"14 вибухів. Ближче до 22 години ворог відкрив артилерійський вогонь по цих же територіях", - йдеться в повідомленні.

Постраждалих і руйнувань цивільної інфраструктури немає.

Решта ночі пройшла спокійно.

Нагадаємо, уранці 8 червня російські військові обстріляли з артилерії прикордоння Сумської області з території РФ. Було пошкоджено шість приватних будинків, господарча споруда, автомобіль та лінія електромережі. Близько 12-ої години загарбники обстріляли прикордонне село Шосткинського району на Сумщині. Було зруйновано будівлю прикордонного пункту.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Теми: , ,
Читайте також