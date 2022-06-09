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За добу росіяни вбили чотирьох жителів Донецької області

Ще 11 цивільних сьогодні дістали поранення.

За середу, 8 червня росіяни вбили чотирьох цивільних жителів Донецької області.

Про це повідомив голова Донецької обласної військової адміністрації Павло Кириленко.

Трьох – у Кураховому і одного – в Авдіївці. 

Ще 11 цивільних сьогодні дістали поранення.

Крім того, у Костянтинівці медичну допомогу отримала одна людина, поранена на Луганщині.

“Також вдалося уточнити інформацію щодо 4 загиблих у Маріуполі, серед яких 2 дитини. Однак точну кількість жертв у Маріуполі та Волновасі встановити наразі неможливо”, – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, згідно з даними на ранок 8 червня з початку війни окупанти вбили 478 жителів Донеччини та поранили 1 244.

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