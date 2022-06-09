За добу росіяни вбили чотирьох жителів Донецької області

За середу, 8 червня росіяни вбили чотирьох цивільних жителів Донецької області.
Про це повідомив голова Донецької обласної військової адміністрації Павло Кириленко.
Ще 11 цивільних сьогодні дістали поранення.
Крім того, у Костянтинівці медичну допомогу отримала одна людина, поранена на Луганщині.
“Також вдалося уточнити інформацію щодо 4 загиблих у Маріуполі, серед яких 2 дитини. Однак точну кількість жертв у Маріуполі та Волновасі встановити наразі неможливо”, – йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, згідно з даними на ранок 8 червня з початку війни окупанти вбили 478 жителів Донеччини та поранили 1 244.