З початку війни окупанти вбили 478 жителів Донеччини та поранили 1 244

Не враховуючи жертв у Маріуполі та Волновасі.

Минулої доби російські військові поранили п’ятьох мирних жителів у Донецькій області.

Про це повідомив у Telegram голова Донецької ОВА Павло Кириленко.

За його даними, двох мешканців було поранено в Очеретному, двох – у Ласточкиному. Дістав поранення житель Миколаївки.

“Крім того, у Костянтинівці на Луганщині було зареєстровано людину, що отримала поранення”, – написав Кириленко.

Від початку повномасштабного вторгнення Росії на територію України на Донеччині було поранено 1 244 мирних мешканця, вбито – 478 без урахування жертв Маріуполя та Волновахи.

Нагадаємо, минулої доби Збройні сили України на Донецькому та Луганському напрямках відбили одинадцять атак ворога.

Було знищено три танки, п’ять артилерійських систем, дві бойові броньовані машини, тринадцять одиниць автомобільної техніки та три склади з боєприпасами противника. Підрозділи протиповітряної оборони збили два безпілотних літальних апарати типу “Орлан-10”.