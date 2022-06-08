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У Бучі загинула 461 людина, – голова Нацполіції

Загалом у місті та околицях росіяни вбили 1137 українців.

У Бучі загинула 461 людина, – голова Нацполіції
Фото: facebook.com/mvs.gov.ua

У місті Буча Київської області унаслідок військових злочинів окупантів загалом загинула 461 людина.

Про це повідомив голова Національної поліції Ігор Клименко.

Клименко разом з Повноважним Послом США в Україні Бріджит Брінк відвідали місця масового захоронення вбитих окупантами мирних мешканців і катівню в Бучі.

“Всього по району Бучі загинуло 1137 осіб, безпосередньо у місті Буча – 461 людина”, – зазначив він.

За його словами, вже вдалося встановили підрозділи, які перебували на території району та міста: шість батальйонних тактичних груп десантних сил РФ та одна механізована бригада.

“Зараз встановлюємо прізвища всіх військовослужбовців. Частину ми вже встановили. 13 підозр уже підготовили: два чоловіки – військовослужбовці росгвардії, 11 – військовослужбовці збройних сил РФ. 10 проєктів підозр передали в Офіс Генерального прокурора”, – зазначив Клименко.

Фото: facebook.com/mvs.gov.ua

Бріджит Брінк зазначила, що Сполучені Штати Америки продовжать підтримувати Нацполіцію у процесі документування російських воєнних злочинів на території України.

“Я вражена побаченим і хоробрістю ваших людей. І мені дуже приємно співпрацювати з поліцією. Ви робите неймовірне. Крім того, я дуже ціную підтримку, яку ви надаєте мені та моїй команді як Національна поліція України. Ми продовжимо підтримувати вас”, – сказала дипломатка.

Нагадаємо, наступного тижня планується запуск “Книги катів” – інформаційної системи, у якій збираються підтверджені дані щодо воєнних злочинців і злочинців із російської армії. 

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