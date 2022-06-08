ЗСУ на південному напрямку завдали чотирьох ударів по скупченню окупантів

Відомо про знищення кількох одиниць броньованої техніки та складу боєприпасів.

Збройні сили України на південному напрямку завдали чотирьох ударів по скупченню сил російської армії.

Про це повідомили в оперативному командуванні “Південь”.

“Ракетно-артилерійські підрозділи та авіація, внаслідок виконаннях вогневих завдань та нанесеня 4️ чотирьох ударів по скупченню сил противника", – йдеться у повідомленні.

Попередньо відомо про знищення кількох одиниць броньованої техніки та складу боєприпасів.

Остаточні втрати уточнюються.

Нагадаємо, Росія втратила у війні проти України 31 360 військових. Також ліквідовано 1390 танків, 3416 бойових броньованих машин, 694 артилерійські системи і 207 РСЗВ.