На деокупованих територіях Київської області перевірять радіаційний стан

У червні фахівці Державний науково-технічний центр з ядерної та радіаційної безпеки проведуть радіаційне обстеження територій Київської області, які знаходилися у тимчасовій окупації військами РФ.

Про це повідомила пресслужба Державного науково-технічний центра з ядерної та радіаційної безпеки.

“З огляду на те, що техніка російської армії здійснила вторгнення в Україну з території зони відчуження і зони безумовного (обов’язкового) відселення, існують ризики, пов’язані з перенесенням радіоактивного забруднення за її межі”, - повідомили в Центрі.

Жителям Іванківської громади пропонують надати запит на радіаційне обстеження, якщо окупаційні війська РФ перебували на території їх садиби та залишили сліди свого перебування.

Для цього треба заповнити форму за посиланням: https://bit.ly/3xp94pb, або звернувшись за номером телефону (044) 422 55 43 до фахівців.

Підкреслюється, що анонімні запити не розглядатимуться, обстежуватимуться лише території, на яких було проведено розмінування.

Радіаційне обстеження виконується відповідно до отриманих запитів та є безкоштовним для жителів громади.

Дати проведення обстеження будуть оголошені пізніше.

Як раніше повідомлялось, директор Міжнародного агентства з атомної енергії Рафаель Гроссі заявив, що після російської окупації рівень радіації в районі ЧАЕС вже унормувався. Проте коли там перебували військові РФ, він був "ненормальним", а ситуація в зоні ЧАЕС під час російської окупації була "дуже, дуже небезпечною".