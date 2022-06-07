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Російські загарбники продовжили масовані обстріли Харкова та Харківщини, - Синєгубов

Від обстрілів росіян є загиблі і поранені.

Російські загарбники продовжили масовані обстріли Харкова та Харківщини, - Синєгубов
Фото: Fcebook/Олег Синєгубов

Сьогодні, 7 червня, російська армія продовжила обстрілювати Харків та Харківську область. Окупанти влаштували справжній терор проти мирного населення, обстрілюючи беззбройних людей.

Про це повідомив голова Харківської облвійськадміністрації (ОВА) Олег Синєгубов.

“Сьогодні з артилерії росіяни обстрілювали Харків та села Черкаська Лозова, Слатине Харківського району та Коробочкіне Чугуївського району”, - повідомив Синєгубов.

Він додав, що за попередньою інформацією, загинуло щонайменше 3 людей. Крім того, як мінімум 6 людей отримали поранення

Як раніше повідомлялось, сьогодні Харків знову потрапив під обстріл,. Внаслідок збройної агресії загинув чоловік.

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