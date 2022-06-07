Жителі Чернігова допомогли Нацгвардії затримати зрадника, який передавав дані братові-окупанту

У Чернігові військовослужбовці Нацгвардії затримали чоловіка, який передавав важливу інформацію російським загарбникам.
Про це повідомили в пресслужбі НГУ.
"Про підозрілу поведінку затриманого гвардійцям повідомили місцеві мешканці. Кажуть, що той, розпитував у жителів навколишніх населених пунктів про особливості місцевості та розміщення блокпостів", - розповіли в Нацгвардії.
Коли підозрюваного затримали, під час спілкування у його телефоні виявили листування та фото, які він пересилав до Росії своєму братові, військовому країни-агресора.
В Нацгвардії кажуть - після перевірки чоловіка передали працівникам СБУ для подальшого з'ясування всіх обставин.
Затриманого підозрюють у скоєнні злочину за ст. 111 Кримінального кодексу України - державна зрада.
Нагадаємо, в Міністерстві оборони повідомили, що українці надіслали в чат-бот єВорог понад 700 заявок про колаборантів.
Сьогодні СБУ затримала колишнього "ДНРівця", який намагався влаштуватися на службу в ЗСУ.