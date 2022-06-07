Людмила Денисова: «Азовці» з Оленівки написали, що «у них там Бухенвальд» - дуже погано з їжею, пораненим не надають лікування»
Людмила Денисова: «Азовці» з Оленівки написали, що «у них там Бухенвальд» - дуже погано з їжею, пораненим не надають лікування»
"Росіяни кажуть, що всі охочі виїхали, але це не так". Історія жінки, яка вийшла з Маріуполя пішки
"Росіяни кажуть, що всі охочі виїхали, але це не так". Історія жінки, яка вийшла з Маріуполя пішки
Росія почала бити по наземних об’єктах України протикорабельними ракетами, – ВМС ЗСУ
Росія почала бити по наземних об’єктах України протикорабельними ракетами, – ВМС ЗСУ
Кейс Невзорова: хто наступний?
Кейс Невзорова: хто наступний?
У бою з окупантами загинув командир 18 окремого батальйону 35 бригади морської піхоти Сергій Дердуга
У бою з окупантами загинув командир 18 окремого батальйону 35 бригади морської піхоти Сергій Дердуга
​Артилеристи ЗСУ закінчили теоретичну підготовку із застосування гаубиць PzH 2000
​Артилеристи ЗСУ закінчили теоретичну підготовку із застосування гаубиць PzH 2000
​Росіяни атакували ракетами Київ, щоб зірвати поставки західної зброї, – Міністерство оборони Британії
​Росіяни атакували ракетами Київ, щоб зірвати поставки західної зброї, – Міністерство оборони Британії
Дарія Бадьйор: «Усі «хорошиє русскіє» говорять виключно про себе. Це треба завершувати»
Дарія Бадьйор: «Усі «хорошиє русскіє» говорять виключно про себе. Це треба завершувати»
Межі (не)залежності: Статут та статус УПЦ
Межі (не)залежності: Статут та статус УПЦ
ГоловнаСуспільствоВійна

СБУ затримала колишнього "ДНРівця", який намагався влаштуватися на службу в ЗСУ

Йому повідомили про підозру.

СБУ затримала колишнього "ДНРівця", який намагався влаштуватися на службу в ЗСУ
Фото: ssu.gov.ua

Контррозвідка Служби безпеки України затримала колишнього бойовика "ДНР", який хотів призватися на військову службу до бойового підрозділу десантно-штурмових військ Збройних сил України.

Про це повідомляє пресцентр СБУ.

Затриманий – уродженець Донеччини. У 2019 році він прийняв присягу на вірність "ДНР" і впродовж року проходив військову службу у складі одного з незаконних збройних формувань цієї терористичної організації.

Потім він транзитом через Росію в’їхав на підконтрольну українській владі територію. І наприкінці 2021 року добровільно звернувся до місцевого військкомату, щоб потрапити до ЗСУ.

Перед тим він мав навчатися в одному з підрозділів десантно-штурмових військ поблизу Житомира. Втім, завдяки роботі СБУ на випередження, його вдалося викрити і не допустити проникнення до лав ЗСУ.

"Слідчі СБУ повідомили чоловіку про підозру за ч. 1 ст. 258-3 (участь у терористичній групі чи терористичній організації) та ч. 2 ст. 260 (участь у діяльності незаконного збройного формування) Кримінального кодексу. Також встановлюється справжня мета «палкого бажання» фігуранта проходити військову службу в Україні. У тому числі відстежуються зв’язки ексбойовика з псевдоспецслужбами так званої «ДНР» та ймовірність його співпраці з ними", – зазначили у спецслужбі.

Нагадаємо, раніше в Маріуполі окупанти відкрили кілька відділків "міліції "ДНР".

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Теми: , ,
Читайте також