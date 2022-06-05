СБУ оприлюднила ФСБшні методички, розброблені для російських пропагандистів

Населення Росії досі не розуміє, чому війна була єдино можливим способом "вирішення цілей РФ".

Служба безпеки України оприлюднила методички, розроблені російською ФСБ для пропагандистів, де розписано, як "правильно висвітлювати спецоперацію" в Україні, бо населення Росії досі не розуміє, чому війна була єдино можливим способом "вирішення цілей РФ". Про це повідомляє пресслужба СБУ.

“Щоб змінити ситуацію, на думку російських спецслужб, треба створювати більше роликів про «гєроєв асвабадітєлєй», порятунок тварин, возз’єднання розлучених сімей…”, - зазначається у повідомленні.

Також ФСБ вимагає відключити трансляцію всіх українських телеканалів і транслювати російські програми з безглуздою тезою: «Ми воюємо за вас, що потім вам передати ці території». А на українських територіях окупанти планують «в умовах заборони російського телерадіомовлення запустити проєкти нових медіа і реальні сітки агітаторів».

Нагадаємо, раніше в Центрі протидії дезінформації при РНБО зазначили, що російські пропагандисти почали готувати населення країни-агресора до неочікуваної воєнної поразки.