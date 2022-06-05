У Дніпрі на підприємстві вибухнули газові балони, - Філатов
У Дніпрі на підприємстві вибухнули газові балони, - Філатов
СБУ затримала в Черкаській області агента ФСБ
СБУ затримала в Черкаській області агента ФСБ
​Юрій Гудименко: Усім колись доведеться відповісти на запитання: «А що ти робив на великій війні?»
​Юрій Гудименко: Усім колись доведеться відповісти на запитання: «А що ти робив на великій війні?»
Людмила Денисова: «Азовці» з Оленівки написали, що «у них там Бухенвальд» - дуже погано з їжею, пораненим не надають лікування»
Людмила Денисова: «Азовці» з Оленівки написали, що «у них там Бухенвальд» - дуже погано з їжею, пораненим не надають лікування»
Битва за Донбас як ключовий етап битви за Україну
Битва за Донбас як ключовий етап битви за Україну
ЗСУ відтісняють окупантів у Сєвєродонецьку, кадировці зазнають втрат, – Гайдай
ЗСУ відтісняють окупантів у Сєвєродонецьку, кадировці зазнають втрат, – Гайдай
Нацгвардійці знищили на Донеччині майже весь взвод окупантів
Нацгвардійці знищили на Донеччині майже весь взвод окупантів
Путін зробив історичну і фундаментальну помилку для свого народу, - Макрон
Путін зробив історичну і фундаментальну помилку для свого народу, - Макрон
Випущені по Україні з підводного човна крилаті ракети збили, - ОК “Південь”
Випущені по Україні з підводного човна крилаті ракети збили, - ОК “Південь”
ГоловнаСуспільствоВійна

СБУ оприлюднила ФСБшні методички, розброблені для російських пропагандистів

Населення Росії досі не розуміє, чому війна була єдино можливим способом "вирішення цілей РФ".

СБУ оприлюднила ФСБшні методички, розброблені для російських пропагандистів
Фото: скріншот

Служба безпеки України оприлюднила методички, розроблені російською ФСБ для пропагандистів, де розписано, як "правильно висвітлювати спецоперацію" в Україні, бо населення Росії досі не розуміє, чому війна була єдино можливим способом "вирішення цілей РФ". Про це повідомляє пресслужба СБУ. 

“Щоб змінити ситуацію, на думку російських спецслужб, треба створювати більше роликів про «гєроєв асвабадітєлєй», порятунок тварин, возз’єднання розлучених сімей…”, - зазначається у повідомленні. 

Також ФСБ вимагає відключити трансляцію всіх українських телеканалів і транслювати російські програми з безглуздою тезою: «Ми воюємо за вас, що потім вам передати ці території». А на українських територіях окупанти планують «в умовах заборони російського телерадіомовлення запустити проєкти нових медіа і реальні сітки агітаторів».

Нагадаємо, раніше в Центрі протидії дезінформації при РНБО зазначили, що російські пропагандисти почали готувати населення країни-агресора до неочікуваної воєнної поразки.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Теми: , , ,
Читайте також