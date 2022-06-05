Головне за ніч. Неділя, 5 червня

Вибухи в Києві, бої в Сєвєродонецьку, навчання НАТО на Балтиці.

Росія на Харківщині застосувала фосфорні боєприпаси, веде штурмові дії у Сєвєродонецьку, продовжує завдавати ракетних та авіаційних ударів по об’єктах військової та цивільної інфраструктури на території України, зокрема у Києві.

Про це йдеться у зведенні Генерального штабу станом на шосту ранку неділі, 5 червня. Про оперативну обстановку на інших напрямках – у нашій новині.

Генштаб також повідомляє, що за минулу добу знищено понад 100 окупантів, 6 ворожих артилерійських систем, 8 безпілотників, 5 танків та іншу ворожу техніку. Найбільших втрат ворог зазнав на Бахмутському напрямку.

Уперше за майже півтора місяці вибухи прогриміли в столиці України. Ракетних ударів завдано по об'єктах інфраструктури у Дарницькому та Дніпровському районах.

За словами мера Києва Віталія Кличка, вибухи було чути в Дніпровському та Дарницькому районах міста, постраждала одна людина.

Близько 5:30 5 червня російська крилата ракета, схожа на ракету типу "Калібр", пролетіла критично низько над Південноукраїнською АЕС. У "Енергоатомі" це назвали черговим актом ядерного тероризму.

"Ймовірно, ця ракета була випущена в бік Києва, де сьогодні з ранку пролунали вибухи. Наразі росія продовжує створювати загрози ядерній безпеці українських АЕС та загрожує усьому світу новою ядерною катастрофою. Рашисти досі не розуміють, що навіть найменший уламок ракети, який може потрапити у працюючий енергоблок, може спричинити ядерну катастрофу та витік радіації", – наголосили в НАЕК.

Уранці 5 червня сили ППО збили ворожу ракету над Обухівським районом Київщини. За попередніми даними, жертв і руйнацій немає.

Екіпажі двох військових кораблів України з переносних ЗРК збили дві російські ракети над Миколаївщиною, повідомляє ВМС ЗС України.

У Повітряних силах ЗСУ поінформували, що за минулу добу ППО знищила дев’ять повітряних цілей окупантів.

Зокрема один літак (попередньо Су-34), один вертоліт (Ка-52), три безпілотники (два "Орлан-10" і один "Форпост", чотири крилаті ракети.

Уночі вороги завдали ракетного удару по Краматорську.

За словами міського голови Олександра Гончаренка, серйозних пошкоджень зазнали два місцевих підприємства. ""Звільняють" нас від промисловості", - написав мер.

Станом на ранок 4 червня росіяни вже випустили проти України понад 2500 ракет.

Про це йшлося у заяві президента України Володимира Зеленського. Як бачимо, минулої ночі ця кількість суттєво збільшилася.

На Донеччині і Луганщині ситуація стабільно важка, на Херсонщині відсутні зв'язок і інтернет. У Харкові ніч пройшла з тривогами, але без обстрілів. Про це йдеться у зведенні обласних військових адміністрацій станом на 8 ранку 5 червня.

Відносно спокійно ніч минула На Волині, у Закарпатті, на Рівненщині, в Івано-Франківській, Чернівецькій, Львівській, Вінницькій, Одеській, Запорізькій, Тернопільській, Хмельницькій областях, на Кіровоградщині, Черкащині, Чернігівщині, Сумщині, Житомирщині та Полтавщині.

Сьогодні, 5 червня, НАТО розпочинає поблизу берегів Швеції військово-морські навчання BALTOPS 2022, до яких будуть залучені 45 бойових кораблів, 7 тис. військовослужбовців та 75 літаків та вертольотів.

У навчаннях візьмуть участь 14 країн-членів альянсу, а також Швеція та Фінляндія, які, як відомо, подали заяву на вступ до НАТО.

Найповніша картина сьогоднішнього дня обов’язково буде на нашому сайті.

Тримаймося і наближаємо Перемогу!