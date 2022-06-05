Питну воду у Маріуполі дають раз на два дні за записом, - Андрющенко

Їжу - тільки за "роботу".

Маріуполь цілеспрямовано перетворюється на гетто для українців. Про це повідомив радник міського голови Петро Андрющенко.

За словами чиновника, для отримання питної води маріупольці тепер мають записуватися у чергу.

“Черга від двох днів. Тобто тепер питна вода в кращому випадку раз на два дні. Основна причина - падіння рівня води в природних джерелах забору воду. Прогнозують подальше скорочення постачання води через природні причини - літню спеку”, - зазначив Андрющенко.

Також він повідомив про скорочення гуманітарної допомоги від окупантів - тепер її видають тільки людям пенсійного віку.

“Всім іншим виключно через «роботу». Практика їжа за роботу поновилася. Молодь змушують записуватись в «дружини» та допомагати мобільним патрулям, у т.ч. у фільтраційних заходах. За відмову погрожують мобілізацією в армію «днр»”, - зазначив радник мера міста.

Нагадаємо, у Маріуполі виявили другу фільтраційну тюрму на базі колишній Волноваської виправної колонії № 120. Тут утримуються українці до винесення вироку або проходження фільтрації.