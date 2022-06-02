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Стало відомо про другу фільтраційну тюрму поблизу Маріуполя

У ній утримують понад 20 волонтерів.

Стало відомо про другу фільтраційну тюрму поблизу Маріуполя

У Маріуполі виявили другу фільтраційну тюрму на базі колишній Волноваської виправної колонії № 120. Тут утримуються українці до винесення вироку або проходження фільтрації.

Про це повідомив радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко.

"Раніше ми повідомляли про першу фільтраційну тюрму в с. Оленівка на базі колишньої Єнакієвської колонії суворого режиму №52. Саме тут утримуються колишні правоохоронці, проукраїнсткі активісти та журналісти. Тепер стало відомо про другу фільтраційну тюрму на базі колишній Волновахської виправної колонії № 120. Судячи з інформації, саме тут утримуються “неблагонадійні” до винесення вироку або проходження фільтрації. Ті, хто просто виявився підозрілим і не належить до вищеназваних категорій", - написав він у своєму Telegram-каналі.

Андрющенко зазначив, що саме в цій тюрмі утримуються понад 20 волонтерів, які допомагали маріупольцям  з евакуацією.

"Тобто фільтраційного конц табору в Оленівці два, а не один. Обидва були пусті станом на 24 лютого 2022 року. Цікавий факт щодо волонтерів. Майже всі вони отримували посвідчення від Червоного Хреста України. Тепер стає зрозумілим, нащо так звана днр розвернула програму дискридитації Червоного хреста. Аби уникнути звинувачень в арешті їх волонтерів. Просто мраZота", - додав радник мера.

Нагадаємо, раніше  Андрющенко розповів про фільтраційні табори поблизу Маріуполя, де перебувають люди, які не пройшли фільтрацію. Він повідомив, що "неблагонадійних" доставляють у приміщення колишньої виправної колонії №52 у с. Оленівка Донецької області (з 2014 року територія окупована) або в тюрму "Ізоляція", що в Донецьку.

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