Туреччина вирішила безкоштовно надати "Байрактар", на який для українців збирала кошти Литва

На зібрану суму закуплять боєприпаси для безпілотника.

Туреччина безкоштовно надасть безпілотник "Байрактар", на який для України збирали кошти литовці.

Про це в твіттері повідомив міністр оборони Литви Арвідас Анушаускас.

"Це неймовірно, але Туреччина щойно погодилася надати "Байрактар", на яких Литва збирала кошти, безкоштовно! Це неймовірно!" – написав він.

Зібрані литовцями гроші підуть на закупівлю необхідних для безпілотника боєприпасів, а решту використають для підтримки України.

It is UNBELIEVABLE but 🇹🇷 just agreed to give the Bayraktar that 🇱🇹gathered money for, ❗️FOR FREE❗️. It is amazing! For the gathered money we will buy the needed ammunition for the Bayraktar and the rest of money will also go for support of 🇺🇦. Thank you Türkiye! 🇹🇷🇱🇹🇺🇦 — Arvydas Anušauskas (@a_anusauskas) June 2, 2022

Нагадаємо, збір донатів на закупівлю Bayraktar для українців у травні оголосив литовський мовник Lasives TV. Необхідну суму – близько 5 млн євро – литовці назбирали усього за три дні. Безпосередньо закупівля безпілотника організована литовським Міністерством оборони.

Bayraktar T2 – це турецький ударний оперативно-тактичний середньовисотний безпілотник з великою тривалістю польоту. Може нести протитанкові ракети та авіабомби.

Конструктор безпілотника співкерівник стамбульської компанії "Baykar" Сельчук Байрактар днями повідомив, що через український досвід них значно зросла кількість нових замовлень.

Успішне знищення російських артилерійських систем і бронетехніки за допомогою Bayraktar TB2 зробило “весь світ” замовником.