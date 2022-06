Головна операційна директорка Meta Шеріл Сандберг йде з посади після 14 років управління компанією

Головна операційна директорка Meta Platforms Inc. Шеріл Сандберг йде з посади після 14 років управління компанією разом з Марком Цукербергом.

Про це вона повідомила у своєму дописі на Facebook.

“Настав час написати наступний розділ мого життя”, – написала вона.

Як пише bloomberg.com, її звільнення чекали давно. Спадщина Сандберг у Facebook неоднозначна.

“Дослідження внутрішніх даних Facebook, яке Wall Street Journal провело минулого літа, показало, що відсоток співробітників, які звітують перед 52-річною Сандберг, за останні роки скоротився”, – йдеться у повідомленні.

23-річний Цукерберг переманив її з Google у 2008 році для розвитку рекламного бізнесу Facebook.

Сандберг, зокрема, відіграла ключову роль у збільшенні до 2 млрд активних користувачів соцмережі. Окрім того, близько 97% доходу Facebook розміром у 117 мільярдів доларів у 2021 році припало саме на продаж реклами. Процвітання Facebook зробило Сандберг мільярдеркою на папері.

Але вміння Сандберг розвивати бізнес обійшлося дорого – користувачам Facebook, здоровому дискурсу і, можливо, самій демократії, зазначає bloomberg.

“Напередодні президентських виборів 2016 року, на яких до влади прийшов Дональд Трамп, на сайті лютували фейкові новини. Нещодавно інформатор звинуватив компанію у сприянні повстанню 6 січня на Капітолійському пагорбі – через недостатні інвестиції у безпеку. Критики Facebook вважали, що компанія завдає шкоди суспільству через установку на зростання будь-якою ціною, якою керуються Сандберг і Цукерберг”, – йдеться у статті.

Зазначимо, Cендберг є автором книги "Включайся" (Lean In: Women, Work, and the Will to Lead), яка заохочує жінок самостверджуватися на роботі та вдома.

Нагадаємо, у січні 2022 року Instagram вперше обігнав Facebook за кількістю користувачів в Україні.