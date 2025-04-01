У Литві знайшли тіло четвертого зниклого солдата-американця

На полігоні Пабраде у Литві знайшли тіло четвертого загиблого військовослужбовця США.

Про це повідомило командування армією США в Європі та Африці.

«Передусім, ми висловлюємо співчуття близьким наших солдатів. Я не можу належдно висловити словами про підтримку, яку нам надали наші литовські союзники. Ми опиралися на них, і вони поряд з нашими польськими та естонськими союзниками — і нашими власними моряками, льотчиками та експертами з Інженерного корпусу дозволили нам знайти і повернути додому наших солдатів. Це трагічна подія, але вона підтверджує, що означає мати союзників та друзів», - заявив командувача армії генерал Крістофер Донах’ю.

У понеділок знайшли тіла трьох загиблих американців, їхню бронемашину M88 Hercules витягли з болота, передає LRT.

Командування США і влада Литви наразі вивчають, що могло стати причиною трагедії.