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У Литві знайшли тіло четвертого зниклого солдата-американця

Командування США і влада Литви наразі вивчають, що могло стати причиною трагедії.

У Литві знайшли тіло четвертого зниклого солдата-американця
"швидка" прибуває на полігон у Литві
Фото: E. Blažio / LRT

На полігоні Пабраде у Литві знайшли тіло четвертого загиблого військовослужбовця США.

Про це повідомило командування армією США в Європі та Африці.

«Передусім, ми висловлюємо співчуття близьким наших солдатів. Я не можу належдно висловити словами про підтримку, яку нам надали наші литовські союзники. Ми опиралися на них, і вони поряд з нашими польськими та естонськими союзниками — і нашими власними моряками, льотчиками та експертами з Інженерного корпусу дозволили нам знайти і повернути додому наших солдатів. Це трагічна подія, але вона підтверджує, що означає мати союзників та друзів», - заявив командувача армії генерал Крістофер Донах’ю.

У понеділок знайшли тіла трьох загиблих американців, їхню бронемашину M88 Hercules витягли з болота, передає LRT.

Командування США і влада Литви наразі вивчають, що могло стати причиною трагедії.

  • Усі четверо військових, котрі пересувалися у M88 Hercules, зникли безвісти минулого вівторка під час навчань на полігоні. 
  • Пошуково-рятувальна операція тривала майже тиждень. 
  • До пошуків долучилися солдати, офіцери й цивільні з Литви та США, а також Польщі й Естонії.
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