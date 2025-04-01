Адміністрація Трампа визнала депортацію чоловіка до "мегав'язниці" Сальвадору через "помилку"

Є постанова суду, яка забороняла відправляти жителя Меріленда Абрего Гарсію в країну.

Адміністрація президента США Дональда Трампа визнала, що депортувала жителя Меріленда до в'язниці Сальвадору через "адміністративну помилку", попри постанову суду, яка забороняла його відправляти в країну.

Про це пишуть Euronews.

“Хоча здавалося, що він визнав помилку, уряд тоді стверджував, що не може повернути його до США, де у судових протоколах, поданих його адвокатами, зазначено, що він живе у країні з 2011 року та має сім’ю”, ‒ зазначає видання.

Адвокати уряду США визнали в суді в понеділок, що вони депортували Кілмара Армандо Абрего Гарсію, громадянина Сальвадора, який живе в Меріленді з дружиною та п’ятирічним сином, хоча він був захищений законом від повернення до країни походження.

І його дружина, і дитина з інвалідністю, є громадянами США, повідомили суду адвокати.

“Хоча ICE знав про його захист від висилки до Сальвадору, Абрего Гарсіа був висланий до Сальвадору через адміністративну помилку”, – заявив уряд.

Відповідачі заявили, що США не мають юрисдикції забезпечити його повернення з сумнозвісної в'язниці CECOT.

Імміграційний суддя надав Абрего Гарсіа захищений правовий статус у 2019 році, який заборонив уряду депортувати його до Сальвадору.

Адвокати Абрего Гарсіа заявили, що він приїхав до США приблизно у віці 16 років після втечі від банди. “Починаючи приблизно з 2006 року, члени банди переслідували, били і погрожували викрасти та вбити його, щоб змусити його батьків піддатися їхнім все більшим вимогам здирництва”, ‒ йдеться у їхній заяві.

За словами його команди юристів, громадянин Сальвадору не має кримінального минулого ні в США, ні в будь-якій іншій країні. Він не причетний до банди, попри заяви уряду США, який, за словами адвокатів Абрего Гарсіа, “ніколи не надав жодної йоти доказів на підтримку цього необґрунтованого звинувачення”.

У державній судовій заяві, про яку вперше повідомила The Atlantic, уряд применшив побоювання, що Абрего Гарсія, ймовірно, буде підданий тортурам або вбитий у CECOT.

Адвокат Абрего Гарсіа, Саймон Сандовал-Мошенберг, зазначив, що він ніколи не бачив випадку, коли б уряд свідомо депортував когось, хто вже отримав статус захищеного.

Захист позивача заявив, що імміграційна влада “не матиме юридичних перешкод” для депортації його в будь-яку іншу країну, крім Сальвадору, стверджуючи, що "відповідачі вважали ці юридичні процедури набридливими, тому вони просто проігнорували їх і все одно депортували позивача Абрего Гарсіа до Сальвадору”.