В Австрії мікроавтобус з українцями врізався у вантажівку, 4 людини загинули й 4 отримали травми

У Нижній Австрії вранці у вівторок мікроавтобус з українцями врізався у вантажівку, внаслідок чого четверо людей загинули і стільки ж зазнали важких травм, передає Укрінформ.

"На Південному автобані (A2) у вівторок уранці сталася серйозна дорожньо-транспортна пригода. Повністю заповнений мікроавтобус лоб у лоб зіткнувся з вантажівкою. Загинули чотири людини, ще четверо дістали важкі травми", – йдеться у повідомленні.

Аварія сталася близько 6:20 біля містечка Зебенштайн (округ Нойнкірхен) у напрямку Відня. За попередніми даними поліції, мікроавтобус врізався у вантажівку, коли та виїжджала з паркувального місця.

У мікроавтобусі перебували 8 громадян України, з яких четверо загинули, ще четверо дістали важкі травми – після зіткнення їх затиснуло у транспортному засобі, рятувальники визволяли людей за допомогою гідравлічного обладнання. Водій і пасажир вантажівки зазнали легких травм.

Постраждалих доправили до лікарень у Відні, Нижній Австрії та Бургенланді.