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В Австрії мікроавтобус з українцями врізався у вантажівку, 4 людини загинули й 4 отримали травми

Сталося лобове зіткнення мікроавтобуса і вантажівки.

В Австрії мікроавтобус з українцями врізався у вантажівку, 4 людини загинули й 4 отримали травми
Ілюстративне фото
Фото: MFA_Ukraine / twitter

У Нижній Австрії вранці у вівторок мікроавтобус з українцями врізався у вантажівку, внаслідок чого четверо людей загинули і стільки ж зазнали важких травм, передає Укрінформ. 

"На Південному автобані (A2) у вівторок уранці сталася серйозна дорожньо-транспортна пригода. Повністю заповнений мікроавтобус лоб у лоб зіткнувся з вантажівкою. Загинули чотири людини, ще четверо дістали важкі травми", – йдеться у повідомленні.

Аварія сталася близько 6:20 біля містечка Зебенштайн (округ Нойнкірхен) у напрямку Відня. За попередніми даними поліції, мікроавтобус врізався у вантажівку, коли та виїжджала з паркувального місця.

У мікроавтобусі перебували 8 громадян України, з яких четверо загинули, ще четверо дістали важкі травми – після зіткнення їх затиснуло у транспортному засобі, рятувальники визволяли людей за допомогою гідравлічного обладнання. Водій і пасажир вантажівки зазнали легких травм.

Постраждалих доправили до лікарень у Відні, Нижній Австрії та Бургенланді.

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