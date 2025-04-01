Трамп назвав засудження Ле Пен у Франції "дуже великою справою"

“Я знаю про це все, і багато людей думали, що її ні за що не засудять”, ‒ сказав президент США.

Президент США Дональд Трамп заявив, що засудження лідерки французьких ультраправих Марін Ле Пен і, як наслідок, заборона балотуватися на президентських виборах 2027 року є "дуже великою справою", пише Reuters.

Французький суд вчора заборонив Ле Пен балотуватися на президентських виборах 2027 року після того, як її визнали винною в розтраті. Протягом багатьох років правозахисники порівнювали Ле Пен і Трампом через їхні антиміграційні погляди та різку риторику проти меншин.

Рішення французького суду стало невдачею для 56-річної Ле Пен. Голова партії “Національне об’єднання” (RN) є однією з найвідоміших європейських ультраправих політиків і лідеркою опитувань на виборах у Франції 2027 року.

“Я знаю про це все, і багато людей думали, що її ні за що не засудять”, ‒ сказав Трамп.

“Але їй заборонили балотуватися протягом п’яти років, і вона є провідним кандидатом. Це схоже на цю країну, це звучить дуже схоже на цю країну”, – сказав Трамп, очевидно маючи на увазі судові справи, з якими сам Трамп стикався до того, як вступив на посаду.

Трампа звинуватили в приховуванні виплати грошей порнозірці, у спробах скасувати результати виборів 2020 року, які він програв, і у зберіганні секретних документів після закінчення його першого терміну. Республіканця засудили у цій справі, він заперечував правопорушення у всіх випадках, які називав політично мотивованими. Федеральні звинувачення проти нього були зняті після його перемоги на виборах 2024 року.

Вища рада юстиції Франції вчора висловила стурбованість "жорстокою реакцією", спровокованою постановою. Союзники Ле Пен у Франції та ультраправі лідери з європейських країн засудили її.

“Погрози, спрямовані особисто до магістратів, які ведуть справу, так само як і заяви політичних лідерів щодо суті судового переслідування чи засудження, особливо під час обговорення, не можуть бути прийнятні в демократичному суспільстві”, – йдеться в заяві, закликаючи до поміркованості.