Король Чарльз ІІІ повернувся до виконання публічних обов'язків

За повідомленням BBC, король Великої Британії Чарльз ІІІ цього тижня повернеться до виконання публічних обов'язків після того, як у п'ятницю був змушений поїхати до лікарні.

Побічний ефект лікування від раку, яке проходить монарх, виявився нетривалим. Вже того ж дня король почувався ліпше, але лікарі порадили все ж скасувати усі заходи, що були заплановані на вікенд.

Наразі Чарльз готовий дотримуватися свого напруженого графіка, що включає цього тижня зустріч з прем'єр-міністром Кіром Стармером, відвідування заходу на честь 50-річчя незалежності Папуа-Нової Гвінеї, а також благодійний вечір авіаційної компанії, що підтримує ізольовані спільноти у країнах з низьким доходом.

Наступного тижня король з дружиною здійснять візит до Італії, який збігається в часі зі святкуванням 20-ої річниці їхнього весілля.