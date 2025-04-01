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Король Чарльз ІІІ повернувся до виконання публічних обов'язків

Погіршення стану монарха виявилося короткочасним. 

Король Чарльз ІІІ повернувся до виконання публічних обов'язків
Король Чарльз III
Фото: EPA/UPG

За повідомленням BBC, король Великої Британії Чарльз ІІІ цього тижня повернеться до виконання публічних обов'язків після того, як у п'ятницю був змушений поїхати до лікарні.

Побічний ефект лікування від раку, яке проходить монарх, виявився нетривалим. Вже того ж дня король почувався ліпше, але лікарі порадили все ж скасувати усі заходи, що були заплановані на вікенд. 

Наразі Чарльз готовий дотримуватися свого напруженого графіка, що включає цього тижня зустріч з прем'єр-міністром Кіром Стармером, відвідування заходу на честь 50-річчя незалежності Папуа-Нової Гвінеї, а також благодійний вечір авіаційної компанії, що підтримує ізольовані спільноти у країнах з низьким доходом. 

Наступного тижня король з дружиною здійснять візит до Італії, який збігається в часі зі святкуванням 20-ої річниці їхнього весілля. 

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