Держдепартамент США “особливо занепокоєний” судовим рішенням щодо Марін Ле Пен

Державний департамент США у офіційній заяві висловив “особливе занепокоєння” у зв’язку із судовим рішенням, яке виключає участь французької ультраправої активістки Марін Ле Пен у виборчому процесі.
Про це повідомила речниця Держдепартаменту Теммі Брюс, передає Укрінформ.
“Згадаємо виступ віцепрезидента 14 лютого на Мюнхенській конференції з безпеки щодо захисту свободи слова, а також проти виключення людей з політичного процесу. Ми маємо зробити більше як Захід, ніж просто говорити про демократичні цінності. Ми повинні жити ними”,- наголосила речниця Держдепартаменту.
Вона зауважила, що “виключення людей із політичного процесу викликає особливе занепокоєння, враховуючи агресивний і корумпований закон проти президента Трампа в Сполучених Штатах”.
Теммі Брюс запевнила, що не погоджується з тим, що Ле Пен називають ультраправою. Вона додала, що це може звучати принизливо.
- Очільницю ультраправої французької партії "Національне обʼєднання" Марін Лє Пен і вісьмох євродепутатів визнали винними у розтраті державних грошей.
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Раніше прокуратура вимагала для Лє Пен п'ятирічної заборони обіймати державні посади, і це могло перешкодити їй балотуватися на президентських виборах 2027 року.
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Політикиня та інші обвинувачені стверджували, що вони використовували гроші законним шляхом, а обвинувачення ґрунтуються на “надто вузькому визначенні того, чим займається помічник у парламенті”.
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Багато хто вважає Лє Пен, яка програла Еммануелю Макрону у другому турі президентських виборів у Франції в 2017 і 2022 роках, поточним фаворитом перегонів у 2027 році.