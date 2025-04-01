Кожного дня “шахеди”: як живе і працює Старокостянтинів під постійними атаками росіян
Кожного дня “шахеди”: як живе і працює Старокостянтинів під постійними атаками росіян
Росія не збирається зупинятися
Росія не збирається зупинятися
Гетманцев: МВФ переніс для України строки 4-х діючих маяків, що свідчить про затримку реалізації реформ
Гетманцев: МВФ переніс для України строки 4-х діючих маяків, що свідчить про затримку реалізації реформ
Олександр Камишін, радник Президента зі стратегічних питань: Ми вже робимо більше самохідних артустановок 155 калібру, ніж НАТО
Олександр Камишін, радник Президента зі стратегічних питань: Ми вже робимо більше самохідних артустановок 155 калібру, ніж НАТО
Зеленський оприлюднив декларацію про доходи та витрати за 2024 рік
Зеленський оприлюднив декларацію про доходи та витрати за 2024 рік
Впізнати своїх. Як повертають імена загиблим оборонцям
Впізнати своїх. Як повертають імена загиблим оборонцям
FT: США вимагають від європейських компаній-партнерів відмовитись від програм інклюзивності
FT: США вимагають від європейських компаній-партнерів відмовитись від програм інклюзивності
Внаслідок різанини на вулиці в Амстердамі поранені 5 людей
Внаслідок різанини на вулиці в Амстердамі поранені 5 людей
Духовний радник Трампа Марк Бернс: українські солдати на передовій не просять грошей, вони просять танки, винищувачі та ППО
Духовний радник Трампа Марк Бернс: українські солдати на передовій не просять грошей, вони просять танки, винищувачі та ППО
ГоловнаСвіт

Держдепартамент США “особливо занепокоєний” судовим рішенням щодо Марін Ле Пен

США стурбовані виключенням Ле Пен з виборчого процесу.

Держдепартамент США “особливо занепокоєний” судовим рішенням щодо Марін Ле Пен
Марін Ле Пен, кандидата від партії «Національне об’єднання», у штабі у день виборів у Франції, Париж, 1 липня 2024 року.
Фото: EPA/UPG

Державний департамент США у офіційній заяві висловив “особливе занепокоєння” у зв’язку із судовим рішенням, яке виключає участь французької ультраправої активістки Марін Ле Пен у виборчому процесі.

Про це повідомила речниця Держдепартаменту Теммі Брюс, передає Укрінформ.

“Згадаємо виступ віцепрезидента 14 лютого на Мюнхенській конференції з безпеки щодо захисту свободи слова, а також проти виключення людей з політичного процесу. Ми маємо зробити більше як Захід, ніж просто говорити про демократичні цінності. Ми повинні жити ними”,- наголосила речниця Держдепартаменту.

Вона зауважила, що “виключення людей із політичного процесу викликає особливе занепокоєння, враховуючи агресивний і корумпований закон проти президента Трампа в Сполучених Штатах”.

Support LB.ua

Теммі Брюс запевнила, що не погоджується з тим, що Ле Пен називають ультраправою. Вона додала, що це може звучати принизливо.

  • Очільницю ультраправої французької партії "Національне обʼєднання" Марін Лє Пен і вісьмох євродепутатів визнали винними у розтраті державних грошей.

  • Раніше прокуратура вимагала для Лє Пен п'ятирічної заборони обіймати державні посади, і це могло перешкодити їй балотуватися на президентських виборах 2027 року. 

  • Політикиня та інші обвинувачені стверджували, що вони використовували гроші законним шляхом, а обвинувачення ґрунтуються на “надто вузькому визначенні того, чим займається помічник у парламенті”.

  • Багато хто вважає Лє Пен, яка програла Еммануелю Макрону у другому турі президентських виборів у Франції в 2017 і 2022 роках, поточним фаворитом перегонів у 2027 році.

﻿
Теми: , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies