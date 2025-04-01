Держдепартамент США “особливо занепокоєний” судовим рішенням щодо Марін Ле Пен

Марін Ле Пен, кандидата від партії «Національне об’єднання», у штабі у день виборів у Франції, Париж, 1 липня 2024 року.

Державний департамент США у офіційній заяві висловив “особливе занепокоєння” у зв’язку із судовим рішенням, яке виключає участь французької ультраправої активістки Марін Ле Пен у виборчому процесі.

Про це повідомила речниця Держдепартаменту Теммі Брюс, передає Укрінформ.

“Згадаємо виступ віцепрезидента 14 лютого на Мюнхенській конференції з безпеки щодо захисту свободи слова, а також проти виключення людей з політичного процесу. Ми маємо зробити більше як Захід, ніж просто говорити про демократичні цінності. Ми повинні жити ними”,- наголосила речниця Держдепартаменту.

Вона зауважила, що “виключення людей із політичного процесу викликає особливе занепокоєння, враховуючи агресивний і корумпований закон проти президента Трампа в Сполучених Штатах”.

Теммі Брюс запевнила, що не погоджується з тим, що Ле Пен називають ультраправою. Вона додала, що це може звучати принизливо.