Молдова видворила трьох російських дипломатів

У МЗС обґрунтували відповідне рішення наявністю явних доказів діяльності співробітників російського посольства, яка суперечить дипломатичному статусу на території Молдови.

Про це повідомляє NewsMaker.

Міністерство закордонних справ Молдови 31 березня оголосило персонами нон грата трьох співробітників посольства РФ у Кишиневі.

Про використання cookies

Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies