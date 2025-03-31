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Молдова видворила трьох російських дипломатів

 МЗС направило російському послу Озерову відповідну ноту.

Молдова видворила трьох російських дипломатів
Прапор Молдови
Фото: EPA/UPG

Міністерство закордонних справ Молдови 31 березня оголосило персонами нон грата трьох співробітників посольства РФ у Кишиневі.

Про це повідомляє NewsMaker.

У МЗС обґрунтували відповідне рішення наявністю явних доказів діяльності співробітників російського посольства, яка суперечить дипломатичному статусу на території Молдови.

МЗС Молдови вже направило російському послу Олегу Озерову відповідну ноту.

  • У 2024 році Молдова передала послу Росії в Кишиневі Олегу Озерову ноту протесту через втручання Москви в президентські вибори та референдум про вступ до Європейського Союзу.
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