Молдова видворила трьох російських дипломатів

Міністерство закордонних справ Молдови 31 березня оголосило персонами нон грата трьох співробітників посольства РФ у Кишиневі.
Про це повідомляє NewsMaker.
У МЗС обґрунтували відповідне рішення наявністю явних доказів діяльності співробітників російського посольства, яка суперечить дипломатичному статусу на території Молдови.
МЗС Молдови вже направило російському послу Олегу Озерову відповідну ноту.
- У 2024 році Молдова передала послу Росії в Кишиневі Олегу Озерову ноту протесту через втручання Москви в президентські вибори та референдум про вступ до Європейського Союзу.