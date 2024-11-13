У Кривому Розі з-під завалів будинку дістали трьох загиблих дітей (оновлено)
У Кривому Розі з-під завалів будинку дістали трьох загиблих дітей (оновлено)
ЗМІ: Марко Рубіо стане новим державним секретарем США
ЗМІ: Марко Рубіо стане новим державним секретарем США
«Буча»: кітч і геноцид
«Буча»: кітч і геноцид
Трамп анонсував призначення нового міністра оборони США
Трамп анонсував призначення нового міністра оборони США
Небезпека росте, люди повертаються
Небезпека росте, люди повертаються
Поліцію Житомирщини очолив полковник Олександр Ковтун
Поліцію Житомирщини очолив полковник Олександр Ковтун
Сирський зустрівся з волонтером Стерненком
Сирський зустрівся з волонтером Стерненком
Поліція Харківської області отримала нового керівника
Поліція Харківської області отримала нового керівника
Лубінець повідомив про ймовірний розстріл росіянами на Курщині двох українських військових
Лубінець повідомив про ймовірний розстріл росіянами на Курщині двох українських військових
ГоловнаСвіт

Молдова передала російському послу ноту протесту через втручання у вибори

МЗС країни під час зустрічі з Олегом Озеровим засудило порушення повітряного простору країни двома безпілотниками РФ.

Молдова передала російському послу ноту протесту через втручання у вибори
Фото: EPA/UPG

Молдова передала послу Росії в Кишиневі Олегу Озерову ноту протесту через втручання Москви в президентські вибори та референдум про вступ до Європейського Союзу, пише Reuters.

Міністерство закордонних справ Молдови заявило, що Росія намагалася делегітимізувати демократичний процес президентських виборів у країні, на яких перемогла прозахідна президентка Майя Санду, і референдум 20 жовтня про включення до Конституції пункту, який визначає членство в ЄС як мету.

Кишинів звинуватив Москву та олігарха-втікача Ілана Шора у втручанні під час підготовки до голосування, заявивши, що його схема була спрямована на купівлю голосів 300 000 людей. Шор, який проживає в Росії, свою провину заперечує. Кремль заявив, що вибори, які відбулися у два тури 20 жовтня та 3 листопада, “були нечесними і що вона не вважає Санду легітимним президентом”.

Зв’язки між Росією та Молдовою, яка раніше була частиною Радянського Союзу, погіршилися, оскільки уряд Молдови прискорив зусилля щодо інтеграції з ЄС. Минулого місяця референдум закріпив бажання Кишинева приєднатися до ЄС у Конституції Молдови.

Порушення повітряного простору Молдови російськими дронами

МЗС Молдови під час зустрічі з Озеровом засудило порушення повітряного простору країни двома безпілотниками РФ, які впали на території Молдови в неділю.

Озеров сказав, що немає жодних доказів того, що безпілотники були російськими, і що “Москва не пускала безпілотники через сусідні з Україною країни”.

Росія регулярно атакує Україну безпілотниками. Молдова кілька разів виявляла уламки зброї на своїй території.

У неділю після атаки російських безпілотників на Україну у Молдові у північному селі Боросеній-Ной і південному селі Фирладень виявили два російські безпілотники-приманки. Третій дрон виявили біля села Кошерниця у Кріуленському районі, що у центрі країни.

МЗС також відреагувало на коментарі прем’єр-міністра Грузії

МЗС Молдови також викликало тимчасового повіреного у справах Грузії через коментарі прем'єр-міністра країни, як поставили під сумнів чесність виборів у Молдові.

Дипломати заявили, що прем'єр-міністр Іраклій Кобахідзе вдався до “спотворень”, заявивши, що результати голосування у Молдові мають розслідувати”.

Партія Кобахідзе “Грузинська мрія” перемогла на парламентських виборах у жовтні після проведення кампанії, спрямованої на тісніші зв’язки із Росією. Результат виборів оспорюють опозиційні групи, які заявляють про фальсифікацію результатів голосування.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies