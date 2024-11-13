Молдова передала російському послу ноту протесту через втручання у вибори

МЗС країни під час зустрічі з Олегом Озеровим засудило порушення повітряного простору країни двома безпілотниками РФ.

Молдова передала послу Росії в Кишиневі Олегу Озерову ноту протесту через втручання Москви в президентські вибори та референдум про вступ до Європейського Союзу, пише Reuters.

Міністерство закордонних справ Молдови заявило, що Росія намагалася делегітимізувати демократичний процес президентських виборів у країні, на яких перемогла прозахідна президентка Майя Санду, і референдум 20 жовтня про включення до Конституції пункту, який визначає членство в ЄС як мету.

Кишинів звинуватив Москву та олігарха-втікача Ілана Шора у втручанні під час підготовки до голосування, заявивши, що його схема була спрямована на купівлю голосів 300 000 людей. Шор, який проживає в Росії, свою провину заперечує. Кремль заявив, що вибори, які відбулися у два тури 20 жовтня та 3 листопада, “були нечесними і що вона не вважає Санду легітимним президентом”.

Зв’язки між Росією та Молдовою, яка раніше була частиною Радянського Союзу, погіршилися, оскільки уряд Молдови прискорив зусилля щодо інтеграції з ЄС. Минулого місяця референдум закріпив бажання Кишинева приєднатися до ЄС у Конституції Молдови.

Порушення повітряного простору Молдови російськими дронами

МЗС Молдови під час зустрічі з Озеровом засудило порушення повітряного простору країни двома безпілотниками РФ, які впали на території Молдови в неділю.

Озеров сказав, що немає жодних доказів того, що безпілотники були російськими, і що “Москва не пускала безпілотники через сусідні з Україною країни”.

Росія регулярно атакує Україну безпілотниками. Молдова кілька разів виявляла уламки зброї на своїй території.

У неділю після атаки російських безпілотників на Україну у Молдові у північному селі Боросеній-Ной і південному селі Фирладень виявили два російські безпілотники-приманки. Третій дрон виявили біля села Кошерниця у Кріуленському районі, що у центрі країни.

МЗС також відреагувало на коментарі прем’єр-міністра Грузії

МЗС Молдови також викликало тимчасового повіреного у справах Грузії через коментарі прем'єр-міністра країни, як поставили під сумнів чесність виборів у Молдові.

Дипломати заявили, що прем'єр-міністр Іраклій Кобахідзе вдався до “спотворень”, заявивши, що результати голосування у Молдові мають розслідувати”.

Партія Кобахідзе “Грузинська мрія” перемогла на парламентських виборах у жовтні після проведення кампанії, спрямованої на тісніші зв’язки із Росією. Результат виборів оспорюють опозиційні групи, які заявляють про фальсифікацію результатів голосування.