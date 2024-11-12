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Уже третій російський дрон знайшли на території Молдови

Президентка країни висловилася за продовження закупівлі радарів, аби захистити людей.

Уже третій російський дрон знайшли на території Молдови
російський дрон у Молдові, 12 листопада 2024 року
Фото: Facebook/Poliția Republicii Moldova

На території Молдови 12 листопада знайшли ще один російський безпілотник, передає Newsmaker із посиланням на Генеральний інспекторат поліції.

Дрон виявили біля села Кошерниця у Кріуленському районі, що у центрі країни.

На місці працюють фахівці.

Президентка Молдови Мая Санду заявила, що ці безпілотники не є небезпечними для громадян, але зазначила, що необхідно продовжити закуповувати радари, щоб захистити людей.

  • 10 листопада після російського удару по Україні на території Молдови виявили два безпілотники.
  • Головне управління розвідки українського Міноборони повідомило, що то були дрони-приманки, без бойової частини.
  • Молдовське МЗС викликало з цього приводу російського посла.
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