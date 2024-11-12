Уже третій російський дрон знайшли на території Молдови

російський дрон у Молдові, 12 листопада 2024 року

На території Молдови 12 листопада знайшли ще один російський безпілотник, передає Newsmaker із посиланням на Генеральний інспекторат поліції.

Дрон виявили біля села Кошерниця у Кріуленському районі, що у центрі країни.

На місці працюють фахівці.

Президентка Молдови Мая Санду заявила, що ці безпілотники не є небезпечними для громадян, але зазначила, що необхідно продовжити закуповувати радари, щоб захистити людей.