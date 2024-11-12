Уже третій російський дрон знайшли на території Молдови

На території Молдови 12 листопада знайшли ще один російський безпілотник, передає Newsmaker із посиланням на Генеральний інспекторат поліції.
Дрон виявили біля села Кошерниця у Кріуленському районі, що у центрі країни.
На місці працюють фахівці.
Президентка Молдови Мая Санду заявила, що ці безпілотники не є небезпечними для громадян, але зазначила, що необхідно продовжити закуповувати радари, щоб захистити людей.
- 10 листопада після російського удару по Україні на території Молдови виявили два безпілотники.
- Головне управління розвідки українського Міноборони повідомило, що то були дрони-приманки, без бойової частини.
- Молдовське МЗС викликало з цього приводу російського посла.