У Латвії заблокували доступ російського пропагандистського сайту

Там називають війну в Україні спецоперацією та схвалюють дії РФ, Китаю та КНДР.

У Латвії заблокували черговий сайт із російською пропагандою. Також обмежують доступ до дзеркальних сторінок, що його дублюють.

Як пише Delfi, таке рішення прийняла Національна рада з електронних ЗМІ ( NEPLP) після перевірки розміщених на ресурсі аудіо-, аудіовізуальних та письмових матеріалів.

Рада також отримала лист від іншого компетентного органу державного управління, в якому йдеться, що контент, що розповсюджується на даному сайті, є частиною російських пропагандистських та дезінформаційних кампаній, спрямованих на дискредитацію західних країн та їх організацій, очорнення та приниження Латвії, виправдання військової агресії Росії та її злочинів в Україні, а також позитивне висвітлення Росії та її союзників.

На сайті, доступному 15-ма мовами, поширюють спотворену та хибну інформацію про світові події, у тому числі про війну в Україні, виправдовують вторгнення Росії в Україну, виступають проти Заходу, зокрема проти США та НАТО. Також висвітлюють позитивно дії Росії та її союзників – Білорусі, Китаю, Північної Кореї, а також публікують інформацію, спрямовану проти незалежності, суверенітету та територіальної цілісності Латвії.

Сайт, окрім іншого, називає війну в Україні спеціальною військовою операцією.

Наприклад, на сайті є стаття, в якій стверджується, що "Канада приховує той факт, що вона посилає війська воювати в Україну, прикриваючи їхню загибель тим, що вони беруть участь у військових місіях у Латвії". Також є стаття, в якій стверджується, що мета НАТО – "знищити українців".

Серед джерел інформації, що використовуються сайтом, вказано низку інформаційних ресурсів, що займаються російською дезінформацією та пропагандою, таких як Спутнік, Ріа, Тасс та інші, доступ до яких на території Латвії вже раніше був закритий.