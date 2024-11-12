Трамп призначив відповідального за програму масової депортації

Обраний президент США Дональд Трамп продовжує поступово розкривати імена чиновників своєї майбутньої адміністрації: республіканець оголосив, що відповідальним за безпеку кордонів в його уряді буде Том Гоман.

Як пише Associated Press, це колишній директор Імміграційно-митної служби США, який швидко проклав шлях від ролі агента прикордонної варти до керівної посади за першої каденції Трампа.

Гоман буде виконувати роль так званого "прикордонного царя" - так в американській політиці останнім часом почали називати особу, яка здійснює заходи обмеження щодо мігрантів. Саме на нього 47-ий президент поклав відповідальність за проведення кампанії з масової депортації нелегальних шукачів притулку, яка була ключовим пунктом його передвиборчої програми.

Призначення Гомана не потребує затвердження з боку Сенату.