100 відтінків самотності: коли вона загрожує здоров'ю навіть молоді і які можуть бути «ліки»
100 відтінків самотності: коли вона загрожує здоров'ю навіть молоді і які можуть бути «ліки»
Гідність починається з трусів: репортаж з крихітного приміщення у Вишгороді, де шиють адаптивний одяг пораненим
Гідність починається з трусів: репортаж з крихітного приміщення у Вишгороді, де шиють адаптивний одяг пораненим
Світлана Краковська: «Маємо просто визнати — ми вже живемо в іншому кліматі»
Світлана Краковська: «Маємо просто визнати — ми вже живемо в іншому кліматі»
WP: Трамп провів розмову з Путіним. Закликав не загострювати війну в Україні
WP: Трамп провів розмову з Путіним. Закликав не загострювати війну в Україні
Велика радянська армія vs мала радянська армія
Велика радянська армія vs мала радянська армія
AP: Трамп хоче “посадити Україну та Росію за стіл переговорів у перший день президенства”
AP: Трамп хоче “посадити Україну та Росію за стіл переговорів у перший день президенства”
Лубінець повідомив про ймовірний розстріл росіянами на Курщині двох українських військових
Лубінець повідомив про ймовірний розстріл росіянами на Курщині двох українських військових
Поліція Харківської області отримала нового керівника
Поліція Харківської області отримала нового керівника
Біля Москви спалили штурмовий гелікоптер Мі-24
Біля Москви спалили штурмовий гелікоптер Мі-24
ГоловнаСвіт

Трамп призначив відповідального за програму масової депортації

Том Гоман стане "прикордонним царем" у новій адміністрації США.

Трамп призначив відповідального за програму масової депортації
Том Гоман
Фото: EPA/UPG

Обраний президент США Дональд Трамп продовжує поступово розкривати імена чиновників своєї майбутньої адміністрації: республіканець оголосив, що відповідальним за безпеку кордонів в його уряді буде Том Гоман.

Як пише Associated Press, це колишній директор Імміграційно-митної служби США, який швидко проклав шлях від ролі агента прикордонної варти до керівної посади за першої каденції Трампа. 

Гоман буде виконувати роль так званого "прикордонного царя" - так в американській політиці останнім часом почали називати особу, яка здійснює заходи обмеження щодо мігрантів. Саме на нього 47-ий президент поклав відповідальність за проведення кампанії з масової депортації нелегальних шукачів притулку, яка була ключовим пунктом його передвиборчої програми.

Призначення Гомана не потребує затвердження з боку Сенату.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies