Очільник парламенту Грузії проігнорував зустріч із делегацією депутатів країн ЄС

Голова парламенту Грузії Шалва Папуашвілі відмовився зустрічатися з делегацією депутатів країн ЄС, яка прибула в країну через стурбованість щодо результатів виборів, пише Politico.

У Тбілісі на переговори прибули члени комітетів із зовнішніх зв'язків парламентів Франції, Німеччини, Польщі, Швеції, Фінляндії та країн Балтії.

Правляча партія проігнорувала візит іноземної делегації. Депутати дали пресконференцію разом із президенткою Грузії Саломе Зурабішвілі.

Голова німецького комітету із закордонних справ Міхаель Рот заявив, що «вибори не були вільними і справедливими», і сказав, що поїздка була спрямована на «вираження солідарності з більшістю громадян Грузії, які прагнуть членства в ЄС».

«Ми тут не як вороги. Ми тут не для того, щоб вимагати зміни режиму», — додав депутат, заявивши, що необхідно провести всебічне розслідування фактів маніпулювання виборцями.

Заступник голови комітету із закордонних справ французької Національної асамблеї Фредерік Петі заявив, що грузинський уряд упускає можливість співпрацювати з ЄС.

«Для мене дивно, що мені як парламентарію член парламенту каже: «Я не буду з вами зустрічатися, тому що ви зі мною не згодні». Для мене це повне заперечення того, що означає демократія», - сказав Петі.

Згодом з’явилася реакція представників «Грузинської мрії» на візит депутатської делегації. Так, генеральний секретар правлячої партії і мер Тбілісі Каха Каладзе назвав гостей «звичайними шкідниками» і звинуватив їх у «розповсюдженні брехні».