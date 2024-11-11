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DW: перехідна рада Гаїті хоче усунути з посади тимчасового прем'єра Коніля

Його має замінити бізнесмен Алікс Дідьє Філс-Еме, якого раніше розглядали на цю роль.

DW: перехідна рада Гаїті хоче усунути з посади тимчасового прем'єра Коніля
Тимчасовий прем'єр-міністр Гаїті Гаррі Коніль
Фото: EPA/UPG

Перехідна рада Гаїті, створена для відновлення демократичного порядку, підписала вчора указ про звільнення тимчасового прем'єр-міністра Гаррі Коніля, пише DW

Його замінить бізнесмен Алікс Дідьє Філс-Еме, якого раніше розглядали на цю роль.

Коніль пробув на посаді майже шість місяців. Указ мають оприлюднити сьогодні, але політик звернувся до перехідної ради з проханням офіційно не публікувати це рішення.

Наразі не зрозуміло, чи перехідна рада, до якої входять різні політичні групи та групи громадянського суспільства, має повноваження звільняти Коніля.

“Ця резолюція, схвалена поза будь-якими правовими та конституційними рамками, викликає серйозне занепокоєння щодо її легітимності та її впливу на майбутнє нашої країни”, ‒ йдеться у його листі до ради.

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Гаїті роками стикається з бандитським насильством: останнього президента карибської країни Жовенеля Мойза вбили в липні 2021 року. Наприкінці лютого цього року озброєні групи здійснили напади в Порт-о-Пренсі, щоб повалити тодішнього прем’єр-міністра Аріеля Анрі.

Через свою непопулярність Анрі пішов у відставку та передав владу перехідній раді, яку підтримували США та регіональні союзники. У травні Рада попросила Коніля повернутися до ролі прем'єр-міністра. Він недовго обіймав цю посаду з жовтня 2011 року по травень 2012 року.

Разом Рада та тимчасовий прем’єр-міністр мали прокласти шлях до виборів наступного року. Але нещодавня відмова Коніля провести перестановки в кабінеті та його спроби усунути трьох членів ради, звинувачених у корупції, могли сприяти його звільненню.

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