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МЗС Молдови заявило, що російські дрони наразили на небезпеку життя громадян країни

Міністр засудив вторгнення і війну РФ проти України.

МЗС Молдови заявило, що російські дрони наразили на небезпеку життя громадян країни
міністр закордонних справ Молдови Міхай Попшой
Фото: EPA/UPG

Російські дрони, які впали на території Молдови, наразили на небезпеку життя громадян країни.

Таку заяву зробив міністр закордонних справ Міхай Попшой.

«Два російські безпілотники-приманки, які використовувалися для введення в оману української ППО, сьогодні зазнали краху в Молдові, наразивши на небезпеку життя молдован і порушивши наш повітряний простір», - написав Попшой на своїй сторінці у соцмережі Х.

Він додав, що «ми рішуче засуджуємо ці агресивні вторгнення та знову заявляємо про наше засудження жорстокої війни Росії проти України».

  • У ніч на 10 листопада Росія атакувала Україну рекордною кількістю БпЛА. 145 ударних дронів було запущено по областях України. Сили ППО знищили 62 "Шахеди", 67 ворожих безпілотників локаційно втрачено. 
  • Повітряні сили ЗСУ згодом повідомили, що 10 російських БпЛА вийшли з повітряного простору України у напрямку Молдови, Білорусі та РФ.
  • Один безпілотник знайшли у Каушанському районі Молдови. Попереднє дослідження показало, що це дрон, який супроводжує російські «шахеди» і не оснащений вибухівкою.
  • Другий БпЛА виявили на території одного зі сіл Ришканського району, що біля кордону з Румунією.
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