МЗС Молдови заявило, що російські дрони наразили на небезпеку життя громадян країни

Російські дрони, які впали на території Молдови, наразили на небезпеку життя громадян країни.
Таку заяву зробив міністр закордонних справ Міхай Попшой.
«Два російські безпілотники-приманки, які використовувалися для введення в оману української ППО, сьогодні зазнали краху в Молдові, наразивши на небезпеку життя молдован і порушивши наш повітряний простір», - написав Попшой на своїй сторінці у соцмережі Х.
Він додав, що «ми рішуче засуджуємо ці агресивні вторгнення та знову заявляємо про наше засудження жорстокої війни Росії проти України».
- У ніч на 10 листопада Росія атакувала Україну рекордною кількістю БпЛА. 145 ударних дронів було запущено по областях України. Сили ППО знищили 62 "Шахеди", 67 ворожих безпілотників локаційно втрачено.
- Повітряні сили ЗСУ згодом повідомили, що 10 російських БпЛА вийшли з повітряного простору України у напрямку Молдови, Білорусі та РФ.
- Один безпілотник знайшли у Каушанському районі Молдови. Попереднє дослідження показало, що це дрон, який супроводжує російські «шахеди» і не оснащений вибухівкою.
- Другий БпЛА виявили на території одного зі сіл Ришканського району, що біля кордону з Румунією.