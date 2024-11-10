МЗС Молдови заявило, що російські дрони наразили на небезпеку життя громадян країни

Російські дрони, які впали на території Молдови, наразили на небезпеку життя громадян країни.

Таку заяву зробив міністр закордонних справ Міхай Попшой.

«Два російські безпілотники-приманки, які використовувалися для введення в оману української ППО, сьогодні зазнали краху в Молдові, наразивши на небезпеку життя молдован і порушивши наш повітряний простір», - написав Попшой на своїй сторінці у соцмережі Х.

Він додав, що «ми рішуче засуджуємо ці агресивні вторгнення та знову заявляємо про наше засудження жорстокої війни Росії проти України».