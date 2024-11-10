У Молдові знайшли невідомий безпілотник

Вранці 10 листопада у Молдові в Каушанському районі поблизу села Фарладан виявили невідомий безпілотник.
Про це повідомляє NewsMaker.
Близько 10:00 ранку 10 листопада до поліції Каушан зателефонував мешканець села Фарладани. Чоловік повідомив, що знайшов безпілотник поблизу населеного пункту.
В інспектораті поліції повідомили, що на місце прибули спецслужби. Район, де виявили безпілотник, оточили.
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