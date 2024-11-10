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У Молдові знайшли невідомий безпілотник

На місце прибули спецслужби. 

У Молдові знайшли невідомий безпілотник
безпілотник
Фото: NewsMaker

Вранці 10 листопада у Молдові в Каушанському районі поблизу села Фарладан виявили невідомий безпілотник. 

Про це повідомляє NewsMaker.

Близько 10:00 ранку 10 листопада до поліції Каушан зателефонував мешканець села Фарладани. Чоловік повідомив, що знайшов безпілотник поблизу населеного пункту. 

В інспектораті поліції повідомили, що на місце прибули спецслужби. Район, де виявили безпілотник, оточили.

  • Вранці Повітряні сили ЗСУ повідомляли, що 10 російських БпЛА вийшли з повітряного простору України у напрямку Молдови, Білорусі та РФ.
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