У Молдові знайшли невідомий безпілотник

Вранці 10 листопада у Молдові в Каушанському районі поблизу села Фарладан виявили невідомий безпілотник.

Про це повідомляє NewsMaker.

Близько 10:00 ранку 10 листопада до поліції Каушан зателефонував мешканець села Фарладани. Чоловік повідомив, що знайшов безпілотник поблизу населеного пункту.

В інспектораті поліції повідомили, що на місце прибули спецслужби. Район, де виявили безпілотник, оточили.