Бійці ССО на Курщині у результаті успішних дій знищили більше десятка російських окупантів. Ще троє росіян здалися в полон.
Про це розповіли у пресслужбі ССО.
"У результаті успішних дій в тилу ворога, воїни ССО знищили 14 окупантів та трьох захопили в полон. Усім, хто прийняв правильне рішення та здався, було надано домедичну допомогу та доставлено в безпечне місце", — ідеться у повідомленні.
Нагадаємо, 9 листопада Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець повідомив, що росіяни розстріляли ймовірно пораненого беззбройного українського воїна.