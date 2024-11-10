Росіянам, які здалися в полон надали домедичну допомогу.

Бійці ССО на Курщині у результаті успішних дій знищили більше десятка російських окупантів. Ще троє росіян здалися в полон.

Про це розповіли у пресслужбі ССО.

"У результаті успішних дій в тилу ворога, воїни ССО знищили 14 окупантів та трьох захопили в полон. Усім, хто прийняв правильне рішення та здався, було надано домедичну допомогу та доставлено в безпечне місце", — ідеться у повідомленні.

Нагадаємо, 9 листопада Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець повідомив, що росіяни розстріляли ймовірно пораненого беззбройного українського воїна.